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公投四案進入倒數！藍綠接力宣講引熱議

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
12/11公投意見發表會最終場，公投四案討論聲量皆成長。 圖片來源/unsplash
12/11公投意見發表會最終場，公投四案討論聲量皆成長。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩週「四大公投」話題的網路聲量表現，帶您了解四大公投的網路聲量變化，以及網友對公投話題的輿情觀點。

四大公投案將於12月18日舉行投票，包括「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離大潭藻礁（珍愛藻礁）」等四項議題，距離投票日最後倒數，除了政治人物舉辦各式活動催票，網上也不斷掀起論戰，民眾都各自持有不同觀點，希望投下正確的一票。

12/11公投意見發表會最終場，公投四案討論聲量皆成長

觀察「四大公投」近兩週的網路聲量趨勢，可發現在「珍愛藻礁」的公投議題上最常因有關單位的赴當地的視察活動引發熱議，如該公投領銜人潘忠政於12月7日清晨赴大潭藻礁勘查中油三接棧橋施工現場，並指出三接施工鐵架已插入藻礁的情況，相關討論在隔（8）日成為該公投議題的聲量最高點。

四大公投話題近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖
四大公投話題近兩週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，也能明顯看到12月11日因辦理公投意見發表會的最終場，四項公投議題的聲量皆有攀升的趨勢。而隔（12）日發生萬隆變電廠失火的停電事件，讓不少支持「重啟核四」的民眾跳出來表示「核四若不啓動，將面臨高成本電費」，反對重啟的民眾則擔憂核電的安全問題，讓該話題維持聲量高峰。

四大公投牽涉民生議題引關注

綜觀民眾針對四大公投案的熱門討論話題，可發現這次1218公投大多都因牽涉到民生安全的問題而受到關注，如在與能源轉型有關的「重啟核四」與「珍愛藻礁」議題，民眾主要在「民生發展」與「環境保育」兩層面進行討論。

四大公投話題網友熱議討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
四大公投話題網友熱議討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，在「反萊豬進口」議題上，民眾則主要關注民生食安問題，針對「國際經貿」與「食品安全」兩點掀起論戰，而在「公投綁大選」議題中，支持「綁大選」的民眾普遍認為既可提高投票率又能降低選務成本，但反對「綁大選」的民眾則多表示公投與大選應各自分開，以避免相互干預。

如何權衡經濟與環境問題，是公投案討論的一大重點，四大公投進入最終倒數階段，無論立場如何，我們都應該做足功課，12月18日投下心目中認為最正確的一票。

觀看原文→ https://bit.ly/3yyetcv

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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