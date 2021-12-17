戰鬥藍台南公投宣講遊行 趙少康痛批總統臉書誤導民眾

戰鬥藍趙少康上午南下台南市議員謝龍介服務處公投宣講及遊行，趙少康對總統蔡英文昨晚在臉書上PO文內容大表不滿，他點出蔡總統把反萊豬誤導成為反美豬、遷移三接變成拒絕三接，「這樣太壞、很不對，是欺騙我國國民」，同時，公投前夕，他也建議國民黨主席朱立倫三顧茅蘆或打個電話給新北市長侯友宜也好，今天請區里幹事積極鼓勵新北市民踴躍出來公投，畢竟新北市選民有300多萬人是重中之重。

面對外界擔心疫情恐影響公投投票率，趙少康說，個案12月3日入住防疫旅館，12月6日確診，為什麼到現在才說，懷疑與公投有關，而且防疫旅館又在桃園市，是民進黨籍市長鄭文燦執政，一下子增加8個病例，整個防疫旅館都清空了，搞不好返家居家隔離，都不會這麼嚴重，民進黨應更擔心此事不敢講，直至媒體報導，才被迫講出來，恐因防疫不佳，影響民眾來公投，對民進黨執政表示不同意，想說拖過就好，沒想到拖不過去。

他表示，蔡總統在臉書發文把反萊豬誤導成反美豬，把反美豬誤導成反美國，其實民進黨帶頭反美豬，學生、軍警等554萬多人不吃，但不要因此挑撥民眾的情感。而且蔡總統把遷移三接講成拒絕三接，其實是不要三接蓋在藻礁之上，蔡總統卻講成拒絕三接，「這樣太壞、很不對，是欺騙我國國民」。