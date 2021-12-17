戰鬥藍台南公投宣講遊行 趙少康痛批總統臉書誤導民眾
戰鬥藍趙少康上午南下台南市議員謝龍介服務處公投宣講及遊行，趙少康對總統蔡英文昨晚在臉書上PO文內容大表不滿，他點出蔡總統把反萊豬誤導成為反美豬、遷移三接變成拒絕三接，「這樣太壞、很不對，是欺騙我國國民」，同時，公投前夕，他也建議國民黨主席朱立倫三顧茅蘆或打個電話給新北市長侯友宜也好，今天請區里幹事積極鼓勵新北市民踴躍出來公投，畢竟新北市選民有300多萬人是重中之重。
面對外界擔心疫情恐影響公投投票率，趙少康說，個案12月3日入住防疫旅館，12月6日確診，為什麼到現在才說，懷疑與公投有關，而且防疫旅館又在桃園市，是民進黨籍市長鄭文燦執政，一下子增加8個病例，整個防疫旅館都清空了，搞不好返家居家隔離，都不會這麼嚴重，民進黨應更擔心此事不敢講，直至媒體報導，才被迫講出來，恐因防疫不佳，影響民眾來公投，對民進黨執政表示不同意，想說拖過就好，沒想到拖不過去。
他表示，蔡總統在臉書發文把反萊豬誤導成反美豬，把反美豬誤導成反美國，其實民進黨帶頭反美豬，學生、軍警等554萬多人不吃，但不要因此挑撥民眾的情感。而且蔡總統把遷移三接講成拒絕三接，其實是不要三接蓋在藻礁之上，蔡總統卻講成拒絕三接，「這樣太壞、很不對，是欺騙我國國民」。
面對媒體詢問，趙少康也說，新北是全國最大票倉，據民調新北對公投表態最低，他詢問新北立委，得知新北統統沒有動，新北市長侯友宜不表態沒關係，維持中立也沒關係，但侯市長應下令民政局長、區里長及里幹事宣導公投，鼓勵民眾出來公投。不管是出來投同意或不同意也好，現在仍有民眾不知明天要公投，里幹事等有義務向民眾解釋清楚 ，拜託侯市長在最後一天積極下令各區里及里幹事鼓勵大家出來投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言