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路口最後衝刺遇運豬車經過 台灣基進：台灣豬加油

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
四大公投明天投票，最新民意即將見真章，台灣基進高雄市議員擬參選人今天清晨上街頭宣傳「四個不同意，台灣進國際」理念。記者王慧瑛／攝影
四大公投明天投票，最新民意即將見真章，台灣基進高雄市議員擬參選人今天清晨上街頭宣傳「四個不同意，台灣進國際」理念。記者王慧瑛／攝影

四大公投明天投票，最新民意即將見真章，台灣基進高雄市議員擬參選人今天清晨上街頭宣傳「四個不同意，台灣進國際」理念，基進黨新聞部主任張博洋觀察，最後關頭藍綠高度動員，預估高雄投票率有機會衝破5成，但年輕人反應似乎不夠熱，倒數計時持續衝刺，鼓勵年輕人站出來，「如果你沉默，就是由別人幫你決定」。

台灣基進高雄市議員擬參選人張博洋、陳子瑜、張婷婷、楊佩樺今天清晨7點30分站九如一路、正義路口催票，疾呼「四個不同意，台灣進國際」，張博洋說，核四廠重啟有核安疑慮，國民黨主席朱立倫當新北市長時期反對核四運轉，卻昨是今非，四大公投案攸關台灣未來走向，影響台灣能否更好。

楊佩樺說，她走進傳統市場傾聽民意時，沒有聽到豬肉攤表達反對萊豬進口，因為大家對台灣豬有信心，也信賴政府會做好標示，台灣要邁入國際，國際公平貿易是台灣走出去重要一途，希望年輕人返鄉投票守護台灣。

一行人在路口宣傳時，恰巧有一輛運豬車經過，楊佩樺高喊「台灣豬加油」，她說，台灣豬在市場上很有競爭力，未來也是要出口，通路換通路，我們不能打破國際規則，台灣非常需要國際朋友，台灣必須走出去。

陳子瑜表示，若三接無法繼續興建，南電北送負擔增加，高雄近期有多家國際大廠進駐，產業正在轉骨，若三接無法續建，對台灣能源轉型、能源供給會產生很大危害。反萊豬進口則是假食安議題，美國、新加坡、日本都開放有萊劑豬肉進口，吃那麼多年沒傳出問題，若台灣阻擋萊豬進口，將對國際失去誠信，被批出爾反爾，不利台灣未來與下一代。

「一般選舉投錯了，4年後能校正回歸；公投一旦選錯了，台灣更靠近中國大陸！」張婷婷說，過去2個月來她站街頭、掃夜市、追垃圾車，盡一切努力站在民眾面前宣傳公投，希望公投議題能理性討論、充分辯證，不要被假訊息干擾。

四大公投明天投票，最新民意即將見真章，台灣基進高雄市議員擬參選人今天清晨上街頭宣傳「四個不同意，台灣進國際」理念。記者王慧瑛／攝影
四大公投明天投票，最新民意即將見真章，台灣基進高雄市議員擬參選人今天清晨上街頭宣傳「四個不同意，台灣進國際」理念。記者王慧瑛／攝影
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