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公投票送達北海岸萬金石 金山警全程押送並24小時警戒

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供

四大公投案明天投票，新北金山警分局到昨晚前，全程戒護已將全數公投票護送到萬里、金山、石門區公所領取監管，並規畫公投票戒護安危勤務，派遣警力配合各區公所24小時駐衛警戒，執行公投票安全維護。

新北市金山警分局今天指出，為確保安全維護任務，警方將採複式巡邏及定點守望路檢，以防有人汙損、竊取、強奪公投票等，確保於護送、分發、保管期間安全。

除規畫縝密勤務外，金山分局分局長林詮峰坐鎮，在公投前透過視訊模式，指揮員警投開票所四周執勤原則，加強警務執勤要領。

林詮峰提醒民眾前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以避免可能觸法而須負起法律責任。

公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
公投票送達北海岸萬金石，金山警全程押送並24小時警戒。圖／金山警分局提供
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