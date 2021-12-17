公投票送達北海岸萬金石 金山警全程押送並24小時警戒

距離四大公投投票進入最後倒數30小時了，今晚公投選前之夜，民進黨將分別在高雄與台北凱道造勢，蔡賴蘇南北趕場，不用猜，那畫面必定是，華麗舞台上燈光炫爛，可能還伴隨辣妹勁舞熱場，鏡頭拉遠，戴著齊一的帽子與口罩的人群揮舞手中旗幟，不意外，畫面必定盛大。就在距離凱道一公里外，幾個剛下班的年輕人舉著「重啟核四，17案蓋同意票」簡陋海報，站在捷運西門站出口，這兩個場子溫差很大，但誰是熱的誰是冷的，卻很難說。

2021-12-17 05:55