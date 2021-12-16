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公投日碰上濕冷天氣 學者：憂影響投票率

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
四大公投投票即將到來，結果備受期待。 中央社
四大公投投票即將到來，結果備受期待。 中央社

氣象預報即將到來的公投日是又濕又冷的天氣，會不會影響民眾出門投票？中山大學政治所教授廖達琪表示，依照過去選舉的歷史經驗來看，天氣不好，投票率會降低，特別是長者。淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則表示，公投不同於一般的選舉，投票率本來就不會高，仍鼓勵大家去投票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，時間自上午8時至下午4時。只要是民國92年8月28日前（含當日）出生的中華民國國民都可以投票。投票時記得攜帶身分證、印章及投票通知單。若沒帶印章，可以按指印或簽名。

影響長者投票率

廖達琪教授表示，天氣變冷或下雨，出門就會變成一種心理負擔，特別是行動不便、體弱的長者。除非他們有非去不可的理由，例如若是不去，會有不好的結果，心生焦躁感；或是對投票議題有著熱情，這兩種人即使天氣變壞，也是會出門投票。

她認為，依照以往慣例，中央選舉投票率高於地方選舉，地方選舉投票率高於公投，因為公投對事不對人，減弱一般人想出門投票意願，所以這一波天氣變化，影響的應該是長者投票率比較多。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲則有不同的看法，他認為公投不是一般選舉，涵蓋了對議題的意向、了解和在意度，例如對萊豬的認知和理解度，同時常常還有特殊含義，例如三接可能影響到國外大廠是否來台設點等利益。所以天氣只是影響是否出門投票的要素之一，但他認為，公投是公民對政府政策的意見表示，鼓勵民眾出門投票。

學術研究天氣影響投票

根據過去資料分析整理，總統大選時，雨下得愈大，投票率就愈低，不過總統選舉是重要選舉，投票率都有在7成以上，但縣市長、立委，甚至於補選，其選舉投票率，常常因此下滑。

碩士生李立茹的論文「由空間分析方法探討我國天氣與投票率之關係」、分析台灣1992到2012年間共48個選舉的投票率時空變化中發現，「幾乎9成以上的鄉鎮市選舉日當天約95%的機率會是好天氣，然而北台灣跟中台灣及南台灣相比後，前者投票日是好天氣的機率較低，或許跟選舉幾乎都集中在12月或1月易下雨的冬天有關。」

數字會說話

過去常見天氣變化影響選情。2004年3月20日總統大選，當天只有北部飄毛毛雨，當時總投票率有百分之80.02；不過2008年3月22號大選當天，北部、中部、東部都下雨，投票率就降到百分之76.33；2012年1月14日當天，東北季風南下，伴隨西南水氣北上，籠罩整個台灣，全台包括離島都濕冷有雨，結果投票率降到74.38%。

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