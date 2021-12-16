藍綠下公投軍令狀 恐趕跑中間選民

藍綠兩黨先後祭出公投KPI標準，要求黨公職人員出來掃街、催票，更祭出獎勵與威脅措施，綠要求不同意票與同意差距需超越2020年的政黨票差距、藍要拿公投動員情況當政黨提名參考。台師大政研所教授曲兆祥受訪時感嘆，現在兩黨已經是「殺紅眼」的狀態，這對原應作為對公共議題表達意見管道的公投是非常不好的。

藍、綠都祭出KPI

綠營於12月10日發出公文指出，將以「2020年各區域立委選區之『政黨得票率』與國民黨的差距」作為基準，與最終各區域立委選區中、不同意票與同意票之間的差距做比較，將後者大於前者的狀況分為 A+、A、B+、B等四級，並預告將組成績效獎勵評比小組審查，再另行公告獎勵。

藍營則祭出軟威脅措施。據其12月15日發出的公文顯示，藍營要求黨內各級公職人員動員街頭宣講、宣傳與掃街等活動，並要求掌握相關人員參與情況與動員績效，明定將「作為未來公職人員提名參考」。

政黨惡鬥的證據

對於綠營公文，曲兆祥無奈指出，從評估基準可見，民進黨把這次公投當作政黨支持度的「民意測驗」，把不同意票視同於對政黨的支持，藉此判斷兩年執政的支持度是上升還是下降，「把公投變成是支持度的對決，已經與公投案本文無關。」

藍營部分，曲兆祥認為，國民黨也有「拉出戰線、藍綠對決的味道」，但這次的要求反而限縮了公投的支持力道、「國民黨現在的策略應該要是，『你不支持民進黨，你就是我的朋友』，但他們做的是『你不只要支持我，想法還要跟我一模一樣』」，國民黨此舉形同「把中間選民趕走」。

KPI的最終用途

此外，外界質疑，綠營也想透過KPI狀況擬定未來大選提名的人選，而藍營則是想「衝康」始終不願明確表態的新北市長侯友宜。曲兆祥說，民進黨設立的標準沒有針對特定政治人物，「不至於直接作為標準，但的確會作為參考」，而藍營公文應不是針對侯友宜，但侯友宜作為比較走在藍綠中間的政治人物，國民黨這份公文逼他往藍營更靠近一步，願意支持的中間選民勢必會減少，「國民黨恐將把路越走越窄、圈圈越畫越小。」

殺紅眼的公投

兩黨流出的公文都明顯透露出政黨對決的味道，且火藥味相當濃厚。國民黨的公文明確傳達出「非我族類，其心必異」的攻擊性，民進黨也為了公投取勝而不擇手段，已經不在乎公投內文如何、反正拿到不同意票就是勝利，兩黨將理性的公投討論帶入政黨惡鬥的歪風，凸顯了台灣公投文化最大的缺陷。

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