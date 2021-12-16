環團籲同意藻礁公投 潘忠政：不投票就是肯定政府作為

環團連續3天在台中市議會前舉行記者會，10餘個環團、30名醫師穿白袍今日站出來，呼籲同意藻礁公投，強調即使燒天然氣，也會造成健康危害。國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與參加補選的顏寬恒都到場，時代力量、民眾黨也都來聲援。

藻礁公投領銜人潘忠政今到場，他說，總統說三接沒蓋在藻礁上，這不是說謊嗎？總統承諾過藻礁永存，卻站在破壞藻礁上的棧橋上，連閣員都說三接蓋在礁石、岩石上，混淆人民的價值觀，把黑的說成白的。

潘忠政強調，公投最後關鍵時刻，政府用錯誤資訊混淆視聽，讓大家不敢出來投票，不管投同意或反對都像是白痴，但如果不投票，就是肯定政府的作為，三接就是蓋在藻礁上，呼籲大家同意藻礁公投。

「無煤顧健康，節能救台灣！」在中火附近執業32年的婦產科醫師、台中市大台中醫師公會理事長魏重耀說，國際許多研究指出，燃煤可能加重傷害生育率及早產率，引爆人口國安危機。建議政府應該要盡速除役老舊的高雄興達燃煤電廠和台中火力發電廠，中火更不應該復辟來增加燒煤，這對住在附近的孕婦、胎兒、幼童和家人是不公平。他呼籲，為了民眾健康，第一要「節能」，第二要「綠色能源」，第三，更要「反對燃煤復辟」，絕不能再增加燒煤來危害健康。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，反對三接在大潭藻礁現址，但不反對政府選擇適當位置興建第三接站。經濟部和台電公司以沒蓋三接，台中電廠會多燒500萬噸的煤，這是製造假消息，除非政府要欺騙大眾說環評審查的承諾也是假的，呼籲同意藻礁公投。