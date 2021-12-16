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蔡英文明公投高雄宣講 游淑慧爆料：義消成人形立牌

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／議員游淑慧提供
圖／議員游淑慧提供

4大公投投票倒數計時，民進黨力拚公投4個不同意拿下高票，17日晚上7時在中華五路近夢時代百貨附近、高雄台糖物流園區後方空地舉行宣講，除了蔡英文總統到場，副總統賴清德及行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人都站台。

但台北市議員游淑慧今爆料，她接到投訴，這一場竟然動員義消到場，受人敬重的義消人員， 在高雄淪為「充人數」的人形立牌。

游淑慧今PO出二段LINE對話，「奉許大隊長指令」，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加亦可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合。

游淑慧說，「黨國不分抓到了」，這就是陳其邁的高雄市，義消任務是協助消防局辦理火災預防、火災搶救、緊急救護工作及其他災害之應變，而原本受人敬重的義消人員， 在高雄居然淪為充人數的人形立牌。

游淑慧指出，義消參加造勢活動，算公差？義消眷屬來充數，也算公差？她也質，便當及義消協勤費用，是不是從公務預算支出？城中城大火才過2個月，消防局長下台仍代理中， 現在就忙著做這些「業外服務」？

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