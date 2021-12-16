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拚公投4個同意 傅崐萁喊話黨內：勿因步伐錯亂造成失敗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立委傅崐萁及妻子徐榛蔚，乘公投戰車全縣走透透宣講，在關鍵時刻力拚公投4個同意。記者王燕華／翻攝
國民黨立委傅崐萁及妻子徐榛蔚，乘公投戰車全縣走透透宣講，在關鍵時刻力拚公投4個同意。記者王燕華／翻攝

公投進入倒數關鍵時刻，甫重回國民黨的立委傅崐萁，與請假3天的妻子、花蓮縣長徐榛蔚，昨起全縣走透透催票。傅崐萁今天中午在臉書發表「各位兄弟姊妹」文章，提到桃園市長鄭文燦都不會挺身反抗黨中央，呼籲黨內勿因內部步伐混亂，造成失敗，強調這是「決定最後的輸赢結果！各位兄弟姐妹加油！」向黨內喊話。

傅崐萁文中表示，他因公投一夜輾轉，無法入眠，因為各縣市回報的情況，非常非常的艱難、艱困。他批評，民進黨以所有國家資源加上全黨強勢軍令與提名紅利，打一場原本逆風而襲並不樂觀的公投戰，全黨不但以總統大選規格，且以生死存亡關頭的態度，將地毯式的組織戰割喉戰發揮到極致，完全沒有法紀與人性的約束，只有輸贏存亡的拚戰。」

文中直接點名「2024（指總統大選）民進黨最熱門的鄭文燦，也不會因為身為桃園市長，而挺身反對三接對抗黨中央」，反而更堅定支持「四項都反對」，團結一心，強力對外。

傅表示，此次公投民進黨所有最大的「重傷害穴位」全部洞開，「如果我們因為自己內部步伐的錯亂，而造成失敗，依然無法伸張民怨，結果將無法想像」。他表示，這兩天將是關鍵時刻，決定最後的輸贏結果，「各位兄弟姐妹加油！」

雖然傅是以溫情方式發文向黨內喊話，但文中舉桃園市長鄭文燦為例，再對比同黨新北市長侯友宜日前就公投發表千餘字長文，讓外界不免有頗多聯想。

國民黨立委傅崐萁在關鍵時刻力拚公投4個同意，今天在臉書發文向黨內喊話。圖／翻攝傅崐萁臉書
國民黨立委傅崐萁在關鍵時刻力拚公投4個同意，今天在臉書發文向黨內喊話。圖／翻攝傅崐萁臉書
國民黨立委傅崐萁及妻子徐榛蔚，乘公投戰車全縣走透透宣講，在關鍵時刻力拚公投4個同意。記者王燕華／翻攝
國民黨立委傅崐萁及妻子徐榛蔚，乘公投戰車全縣走透透宣講，在關鍵時刻力拚公投4個同意。記者王燕華／翻攝

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