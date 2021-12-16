批侯千字文是裝睡文 新黨：「侯友宜短板」恐成公投破口
四項公投將投票，國民黨力拚「4個同意」，國民黨籍新北市長侯友宜卻明顯與黨中央不同調。同屬藍營的新黨「戰鬥黃」上午至國民黨中央送國民黨主席朱立倫有「侯友宜短板」的道具木桶，提醒侯的「短板效應」勢必成為公投破口。
新黨戰鬥黃召集人王萬邦表示，組織管理中的木桶理論指出，一個木桶盛水多少，不取決於桶壁上最長木塊或全部木板平均長度，而是取決於最短的那塊木板；木桶理論短板效應反映國民黨戰鬥藍危機，叫不醒侯友宜，希望能叫醒朱立倫。
新黨批評，侯友宜千字文簡直是裝睡文，侯已成為全民反鴨霸執政黨的民意木桶上最短那塊木板，朱立倫再多努力、戰鬥藍再多有戰鬥力，侯的短板破口也恐將成為公投失敗的罪人，接下來罷免無黨籍立委林昶佐與台中立委補選必定連敗。
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