馬英九與三位行政院前院長呼籲重啟核四
前總統馬英九，前副總統吳敦義、行政院前院長劉兆玄、毛治國、張善政、重啟核四領銜人黃士修與清華大學原科院長李敏，上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。馬英九表示2014年時與當時行政院長江宜樺開會商量下令封存核四，是因社會對核四議題莫衷一是。而支持核四重啟，核心關鍵就是因為台灣面臨缺電危機，也能減少空汙，同時攸關國家安全。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲民眾出門投下重啟核四的一票。
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