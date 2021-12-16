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馬英九與三位行政院前院長呼籲重啟核四

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
前總統馬英九（後排中）、前副總統吳敦義（後右三）、行政院前院長劉兆玄（後左三）、毛治國（後右二）、張善政（後左二）、重啟核四領銜人黃士修（後右一）與清華大學原科院長李敏（後左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（後排中）、前副總統吳敦義（後右三）、行政院前院長劉兆玄（後左三）、毛治國（後右二）、張善政（後左二）、重啟核四領銜人黃士修（後右一）與清華大學原科院長李敏（後左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影

前總統馬英九，前副總統吳敦義、行政院前院長劉兆玄、毛治國、張善政、重啟核四領銜人黃士修與清華大學原科院長李敏，上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。馬英九表示2014年時與當時行政院長江宜樺開會商量下令封存核四，是因社會對核四議題莫衷一是。而支持核四重啟，核心關鍵就是因為台灣面臨缺電危機，也能減少空汙，同時攸關國家安全。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲民眾出門投下重啟核四的一票。

前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（右三）、行政院前院長劉兆玄（左三）、毛治國（右二）、張善政（左二）、重啟核四領銜人黃士修（右一）與清華大學原科院長李敏（左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（右三）、行政院前院長劉兆玄（左三）、毛治國（右二）、張善政（左二）、重啟核四領銜人黃士修（右一）與清華大學原科院長李敏（左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（右二）、行政院前院長劉兆玄（左二）、毛治國（右一）、張善政（左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（中）、前副總統吳敦義（右二）、行政院前院長劉兆玄（左二）、毛治國（右一）、張善政（左一），上午舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。與會者一同舉著「1218出門核四商轉公投17同意」，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影

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