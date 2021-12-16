李艷秋：4個同意警告蔡總統 妳沒資格不斷分裂人民

四大公投周六舉行，資深媒體人李艷秋昨天透過臉書表示，公投的內容，真的不重要了，讓四個公投過，警告蔡英文總統「妳沒有資格不斷的分裂人民，不同意見者就是中共同路人這個把戲，要徹底被終結」；不是附和民進黨「對」，才是台灣隊，人民才是台灣的主人，「台灣的民主，不是妳説了算。」

李艷秋說，四項公投的內容是什麼，真的不重要了。當蔡總統說「台灣隊友站出來，不要讓台灣亂下去」￼；駐日代表謝長廷說「要透過這次公投釐清親美或親中」；副總統賴清德說「公投過，台灣危矣」；行政院長蘇貞昌說「反萊豬就是親中賣台，親中勢力配合中國亂台灣。」

李艷秋說，公投要決定什麼政策已經不重要了，民進黨將環保、食安、經濟、選務的議題，操作成抗中保台殊死戰：公投過，中國就接收台灣；公投沒過，美國就保護台灣；投同意，你就是中共同路人，投不同意，你就是台灣隊。

李艷秋說，統治者已經把公投打成亡國保衛戰，在野黨和民團還在拿數據、秀史料、談理論，跟蔡英文根本是平行時空，難怪民調大翻轉。

李艷秋說，許多人預測，以蔡政府越來越威權的作風，公投就算過，也不會執行。那何妨讓4個公投全過，用最直接的民意和當權者對幹一次，看看蔡英文在邁向反民主的路上，還會不會謙卑的向民意低頭？民進黨的跋扈囂張貪腐弄權會不會收斂？

李艷秋說，所以這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會。