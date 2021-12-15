公投提名獎勵 國民黨：不具強制性 正向激勵助公投過關

民進黨中央日前才祭出「公投獎勵辦法」，只要公投績效佳就可以在未來提名上獲得加成獎勵。國民黨今天也發文鼓勵黨內各級民代與有志參選同志積極參與公投活動，績效將作為未來選舉提名參考。黨務人士表示，相較民進黨，國民黨較不具備強制性未訂KPI，主要仍是用正向激勵的態度告知大家積極參與宣講，助攻四項公投過關。

國民黨黨內人士指出，有鑒於目前雖然公投各項民調雖「同意大於不同意」，但也存在投票意願不高、最後投票率恐未能過關的隱憂，因此在最後三天還有許多街講活動的此刻，希望以正面態度鼓勵各地基層民代一起站出來，在最後關頭全力催票。

黨內人士表示，儘管外界對此時下令的時機有些聯想，但事實是基層黨員反應不曾中斷過，希望黨能夠以公投活動參與度作為未來提名參考，本文件實際上只有鼓勵而無罰則，保有候選人因地制宜的彈性，主要還是回歸民意心證。

黨內人士進一步指出，相較於民進黨把公投當成政權保衛戰而對黨公職設定強制KPI，細觀藍營文件內容並未設計KPI，較不具備強制性，看來主要仍是用正向激勵的態度告知大家積極參與宣講，用「拚到最後一分鐘」的態度，希望有助於提升投票率、助攻四項公投過關。