不只民進黨 國民黨也訂「提名獎勵」全力拚公投

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫今天發出號召集結令，全力動員拚公投，國民黨組發會也在隨後發文給縣市黨部，要求黨內公職人員與同志積極參與公投各項作為，其中「參與情形與動員績效」，將列入未來選舉提名參考；至於參考準則，公文上並無訂定。

民進黨中央日前才祭出「獎勵辦法」，只要公投績效佳的黨公職，可以在未來選舉黨內提名上，獲得不同的加成獎勵。

國民黨雖然今日才發函給縣市黨部，但羅列8項公投的活動參與程度做為績效評分標準。包括一，各縣市辦理街頭宣講；二、立委公投宣傳活動；三，主席車隊掃街；四，12月12日自由廣場的Ys我；五，12月16日全國同步重路口請活動；六，12月17日自由廣場民主守夜活動；七，12月18日投票前催票；八，12月18日各縣市(投開票所)公投開票結果。

公文內容指出，要求黨內各級公職人員及有意參選同志積極參與公投相關活動與作為，並掌握相關人員各項公投活動參與情形與動員績效，俾作為黨內未來公職人員提名參考。也就是前述八項活動從過去到現在參與的程度，將作為未來公職人員提名參考。

國民黨中央組發會發函要求黨籍人員積極參加公投各項活動。圖／黨員提供
國民黨中央組發會發函要求黨籍人員積極參加公投各項活動。圖／黨員提供

公投 國民黨

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