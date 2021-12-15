不只民進黨 國民黨也訂「提名獎勵」全力拚公投

國民黨主席朱立倫今天發出號召集結令，全力動員拚公投，國民黨組發會也在隨後發文給縣市黨部，要求黨內公職人員與同志積極參與公投各項作為，其中「參與情形與動員績效」，將列入未來選舉提名參考；至於參考準則，公文上並無訂定。

民進黨中央日前才祭出「獎勵辦法」，只要公投績效佳的黨公職，可以在未來選舉黨內提名上，獲得不同的加成獎勵。

國民黨雖然今日才發函給縣市黨部，但羅列8項公投的活動參與程度做為績效評分標準。包括一，各縣市辦理街頭宣講；二、立委公投宣傳活動；三，主席車隊掃街；四，12月12日自由廣場的Ys我；五，12月16日全國同步重路口請活動；六，12月17日自由廣場民主守夜活動；七，12月18日投票前催票；八，12月18日各縣市(投開票所)公投開票結果。