揭四大公投最後變數 游盈隆：恐成壓垮蔡政府最後一根稻草

四大公投案即將在18日投票，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這次投票年輕人「選擇站在蔡英文總統的對立面」，其中這次公投年滿18歲的國民首次擁有投票權，游盈隆直言這群僅占選民總數2.4%的年輕人，可能是影響公投結果的最後變數，也許會意外成為「壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。

游盈隆在臉書貼文分析四大公投，他提到2020年總統大選時，「20-34歲選民」有66%將票投給蔡賴配，是817萬票的重要來源，想不到這次公投同樣年齡層的選民，絕大多數卻選擇站在蔡英文的對立面。根據11月下旬全國性民調，「20-34歲選民」在四大公投的傾向如下：

反萊豬公投：54.2%同意，41.2%不同意，4.6%其他 珍愛藻礁公投：46.7%同意，35.7%不同意，17.7%其他 公投綁大選：56%同意，38.7%不同意，5.3%其他 重啟核四：57.5%同意，39.4%不同意，3.1%其他

對於多數年輕人在四項公投立場上選擇「四個同意」，而不是「四個不同意」，游盈隆直呼「這是耐人尋味的現象」，接著游列出「大學及以上教育程度者」四項公投的意見傾向：

反萊豬公投：60.6%同意，34.9%不同意，4.5%其他 珍愛藻礁公投：48.8%同意，38.2%不同意，13.1%其他 公投綁大選：55.9%同意，39.5%不同意，4.6%其他 重啟核四：44.7%同意，49.1%不同意，6.2%其他

除了重啟核四，多數「大學及以上教育程度者」選擇站在蔡政府的對立面，游盈隆指出，原因可能和蔡政府和民進黨採取較浮誇的說服方式有關。游舉例：

游盈隆表示，政府高官對選民作政策說服，必須秉持誠懇、發自內心，切忌言不由衷、算計過度。他認為民進黨政府要成功說服社會大眾對政策的接受，應據理力爭，不要給人一種不恰當、不得體、強詞奪理且不光明磊落的感覺。

另外游盈隆提到，這次公投年滿18歲的國民就可投票，這群年輕人對於四大公投的傾向，游盈隆推測較接近20-34歲的選民。目前競爭非常激烈的狀況下，雖然這群18歲的年輕人僅占選民總數的2.4%，但他們可能成為影響公投的最後變數，也許會「意外成為壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。