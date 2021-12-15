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極少數選民未收到公投通知單 中市府：已補發

中央社 / 台中15日電

公投18日投票，台中市西屯區福雅里一處大型社區有住戶反映還沒收到公報及投票通知單，台中市政府今天表示，未收到的選民已統一由戶政事務所補發，交里長發送。

對於西屯區福雅里一處大型社區有住戶反映，還沒收到公投公報及投票通知單，台中市西屯區公所對此表示，經調查約有6人未收到投票通知單。

西屯區公所指出，這次公投公報均依規定於12日分送完畢，對於極少數民眾因戶籍異動或其他原因，未收到投票通知單者，經公所調查約有6人，已由里長開立明細，里幹事查證投票權人名冊後，均於13日統一由戶政事務所補發，隨即由里幹事送交里長發送。

台中市選委會也發布新聞稿說明，這次全國性公民投票18日上午8時至下午4時，在台中市1872個投開票所舉行，依據中央選舉委員會來函規定，公投公報應於投票日5日前（即12日前）送達投票區內各戶，並分別張貼適當地點及公開於網際網路。

中市選委會表示，經查中市各區選務作業中心已透過鄰里系統將約102萬份（每份4張，每戶1份）公投公報及逾233萬份（有投票權台中市18歲以上民眾，每人1份）投票通知單於12日前一併分送各家戶。

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