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綠營議員促公投表態 盧秀燕回：我會去投票

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員針對公投議題，要求市長盧秀燕表態。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員針對公投議題，要求市長盧秀燕表態。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今回應民進黨議員表示，12月18日會去投票，對任何人的表態，她不評論。

台中市議會今進行市政總質詢，民進黨市議員江肇國、曾朝榮、蔡耀頡、賴佳微、李天生等議員聯合質詢，鎖定四大公投攻防。

市議員曾朝榮表示，對前總統馬英九反萊豬非常不以為然「覺得很可恥」，當初就是馬英九主張萊牛進口，他問盧秀燕的看法。盧秀燕表示最近不少市議員公開播放公投影片，她對他人的立場不評論，即使不同政黨也不評論。

曾朝榮強調，反萊豬會影響到台灣無法加入CPTPP，影響到台灣國際貿易，甚至影響FTA簽訂。盧秀燕反駁，CPTPP美國並未加入，FTA則是雙邊協定。

曾朝榮指盧秀燕在立委時就支持馬英九擔任總統開放萊牛進口，此時竟反對萊豬。

盧秀燕説當時她雖是執政黨的立委，並沒有投贊成票，她站在人民立場，即使自己的政黨她也會反對。

市議員蔡耀頡指出，萊豬進口關係到台灣的誠信，攸關台美貿易。另一案重啟核四公投，核四就位在斷層帶，為何市長都不說？

盧秀燕說，當年立法院討論萊牛進口，就說放行但萊牛不會進來，但萊牛還是進來了。現在若開放萊豬，最後萊豬還是會進來，民眾心中會有疑慮「我只是替人民說出心中的疑慮。」

蔡耀頡指萊牛是馬英九時代進口的「市長要搞清楚」吃了那麼多萊牛，身體有怎樣嗎？

賴佳微批市長盧秀燕說一套做一套，嘴巴反萊豬，搞不好心中想要進口萊豬。

江肇國要求盧秀燕評論馬英九的「昨是今非」而盧市長指一旦進口萊豬如同進口萊牛，開放就會進口，莫非指涉馬英九的承諾跳票。

公投

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