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最新民調／國民黨評估3好1壞 若投票率差可能變悲劇

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

公投投票倒數三天，根據國民黨內部最新民調顯示，仍是三好一壞。不過投票率方面，會出門投票的比率較上個月減少5%，黨內分析，就怕投票當天天氣不好，導致投票率剛好五成或不過五成，反從3比1變成0比4，因此最後關頭就是要催出投票率。

在全民調方面，反萊豬同意53.4%、不同意38.3、拒答8.3%；公投綁大選同意48.6%、不同意42.1%、拒答9.3%；珍愛藻礁同意46.1%、不同意33.9%、拒答20.1%；重啟核四同意40.5%、不同意49.8%、拒答9.8%。

會出門投公投方面，反萊豬同意52.5%、不同意41.8%、拒答5.7%；公投綁大選同意49.1%、不同意42.7%、拒答8.2%；珍愛藻礁同意46.3%、不同意37.1%、拒答16.5%、重啟核四同意41.3%、不同意50.9%、拒答7.8%。

在投票率方面，一定會投的48.3%，較上個月減少5%，可能會投27.1%，較上個月增8.6%，綜合加權投票率48.3%+13.55%=61.85%。黨內分析，以歷次民調投票率與結果對照，實際投票率應僅接近51.85%，以18日陰雨低溫天氣來看，恐怕投票率只有剛好五成。

國民黨內部分析，以目前投票率，雖然同意大於不同意有三項，但結果恐功敗垂成「0：4」，只有在最後關頭把票催出來就能讓人民勝利的同意票從「3：1走向4：0」。

而民調也顯示，民進黨支持者比國民黨支持者更有意願去投票，在一定會去投票的人當中，支持民進黨佔30.4%，支持國民黨佔21.9%。因此在反萊豬議題上，國民黨認為要嚴防民進黨用「反美豬」假訊息攻擊。

此外，在藍營執政六都縣市中，四大公投的同意率還有拉抬的空間。例如反萊豬同意率超過五成，公投綁大選、珍愛藻礁幾乎都是同意率近五成或過半，還有努力空間；重啟核四方面在新北和台中的同意率則不到五成。

公投

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