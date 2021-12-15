批民進黨反公投10奧步 國民黨團：關鍵時刻會愈來愈多

四項公投決戰倒數，立法院國民黨團上午揭發民進黨政府此次公投過程10大奧步，黨團總召費鴻泰並預告，最後關鍵時刻，民進黨政府一定會再用政府公帑做行政不中立的事情，透過網路散布假訊息，呼籲民眾勿受影響，堅定投公投票。

費鴻泰點名，民進黨政府此次公投反宣傳的10大奧步分別為：用五倍券買票、專機變霸王機、拿全民錢洗人民的腦、利用民團製造假民意、假民調、假訊息與暗黑網軍亂公投、國營事業違反行政中立、豔舞宣傳色誘豬哥、中選會變助選會。

黨團書記長陳玉珍說，這次公投過程，執政黨把數十年來建立的民主政治基礎破壞殆盡，總統搭專機宣傳公投不付油錢，國防部連明細都不敢公布，國庫通黨庫；國營事業挹注經費宣傳反公投，中選會與NCC都在睡大覺？民進黨麥擱亂了。

費鴻泰表示，行政院長蘇貞昌宣講反公投稱五倍券比買票還平均，講出心裏的話，卻讓人感覺國家悲哀；經濟部官網公然宣傳反公投，拿全國人民的錢洗人民的腦，違反公投法規範。

費鴻泰說，中華民國醫師公會全聯會智庫明天辦活動宣傳反公投，製造假民意；農委會主委陳吉仲說萊劑之於豬隻，就好像人的保健品；蔡英文總統公然扯謊說三接沒有蓋在藻礁上，潮水退了之後看到很多人沒有穿褲子。

費鴻泰也批評，民進黨宣講活動以女性「豔舞宣傳色誘豬哥」，被揭發後沒看到民進黨婦女部與號稱爭取女權如立委范雲等，對物化女性一點指責；中選會對假民調、假訊息與網軍亂公投放任，已變助選會。

費鴻泰說，這次公投可以宣傳到投票完，預測從周五起會有各種民調出爐，透過網軍開始亂公投，就像上週民進黨立委誣指張忠謀支持四個不同意一樣，這幾天民進黨奧步會愈來愈多。