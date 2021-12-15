公投倒數 民進黨內高層評估兩公投不樂觀

公投進入倒數階段，民進黨內高層評估，這次公投沒綁大選，若同意票要過中選會公布的495萬票門檻並不容易，2020年總統大選，在全力決戰下，國民黨候選人韓國瑜也拿5百萬票左右，若過不了門檻，民進黨這一仗也算贏。上次公投綁大選投票率約五成，若藍綠雙方都旗鼓相當出來投票，加總起來要一千萬票才會過五成。

黨內高層評估，有針對北部某一縣市私下做民調，萊豬和藻礁都比較危險，看起這兩個公投不樂觀，可能最後以「兩好兩壞」作收，尤其年輕人若只單純看到保護藻礁和食安問題，可能會被國民黨蒙蔽，不見得支持民進黨理念，因此這次要從南部固有票倉來衝。

民進黨立委陳亭妃則指出，沒有辦法去評估最後是會怎麼樣的結果，只有全力以赴，所有的民調，或是所有的數值都是一個參考，沒有辦法去管說到底會幾好幾壞，唯一的就是拜託大家，只有四個不同意，才能讓我們台灣不用走回頭路。

至於若民進黨公投慘敗，行政院是否改組？民進黨立委鄭運鵬說，一再分析，蘇貞昌如果能夠續任到2024年和蔡英文任期一致，才是表示民進黨執政穩健安定，這是對執政黨最有利的狀況才對。2019年如果不是蘇院長上任後三年來穩住陣腳，今天可能施政滿意度早就崩盤，剛不用談到說服國人公投四個不同意了。

鄭運鵬說，蘇貞昌院長從上任第一天就有很多陰謀論要內閣改組，但是沒有一次成真。他從第一天上任的非洲豬瘟、武漢肺炎疫情控制、經濟成長、社會福利照顧，每一項都很到位，到目前為止有任何換人的必要條件。