額溫超過38度仍可參與公投 李進勇：規劃有特殊動線

公投12月18日舉行投票，立法院內政委員會今上午安排考察「全國性公投投票所設置情形並模擬實際投票流程與動線」。中選會主委李進勇表示，額溫超過38度民眾仍可投票，但有特別動線規畫；他也預估公投結果至少在晚上10點前要出爐。

李進勇今受訪時表示，全國公投防疫計畫已送請中央流行疫情指揮中心備查，也和地方政府防疫計畫接軌，一切符合防疫相關規定，不能出門投票者，包括居家檢疫、居家隔離，以及自主健康管理期間被要求檢測，結果沒出來前也不能投票。

李進勇說，至於有些人體溫比較高，仍要尊重投票權，還是可以進來投票，但有特別動線規畫，除了採取實名制，也有防疫專用遮屏。

李進勇提到，民眾在領票時，必須將口罩拉下，這很重要，因為要辨識是否為投票者本人，根據相關防疫規定，必須在一公尺半以外，選務人員都會做好全套防疫措施、配戴防疫物品等。

至於開票預計要花多久時間，李進勇說，開票過程要求準確、迅速，不能有任何差錯，中選會也要求各地選委會開票過程有任何障礙，必須要做緊急應變。

公投日當天雖未禁止宣傳，但中選會提醒，民眾在投開票所內，仍禁止穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品。相關規定要如何認定，李進勇說，這必須用客觀社會經驗判斷是否與公投有關，也必須要是能了解到對公投議題採取的態度，才是對選民投票行為有影響。

李進勇說，中選會只能根據法律規定說明，至於實際狀況，他還是要再次呼籲選民，盡量避免投票過程裡面有干擾，讓選務順利完竣；如果沒信心就不要攜帶相關物品進來，當天可以在投票所30公尺外，只要不違反相關規定，都還是可做宣傳，何必帶到投開票所30公尺內，作為一般公民大家應該要有起碼的社會責任。