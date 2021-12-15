影／趙少康、江啟臣及葉元之等板橋催票 盼公投跨門檻
公民投票日逼近，中廣董事長趙少康、台北市前巿長郝龍斌、立委江啟臣、立委賴士葆、新北市議員葉元之等人今上午在板橋掃街催票，拜託市民們12日18日都要出來投票。
車隊沿線掃街，除宣講「公投大家挺，台灣謝謝你」，大家一定要「四個都同意」之外，也說「周末就差你一票」，希望市民要一人拉十票，讓公投人數門檻25%能夠達到，才能有機會通過公投。
車隊從板橋第一運動場區運路入口出發，除跟沿線居民及行人宣講外，也利用停等紅燈時間與民眾互動，亦有民眾熱情回應。車隊預計將繞行板橋市區，並在終點站到達新北市政府。
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