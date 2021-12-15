懶人包／公投投票前必讀！必帶基本三物 時間到下午4點

包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案，本週週六(18日)將舉行投票，有哪些必讀懶人包，《聯合新聞網》一次整理！

投票時間

為12月18日上午上午8時起至下午4時止。

投票權人資格

為中華民國國民，且年滿18歲、現居中華民國6個月以上，並無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

擷自中選會

投票地點

內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

投票要帶什麼？

需攜帶投票三寶：國民身分證、印章，及投票通知單，並配戴口罩。

四案公投票顏色及樣式

重啟核四(第17案)：白色

反萊豬進口(第18案)：淺黃色

公投綁大選(第19案)：淺粉紅色

保護大潭藻礁(第20案)：金黃色

擷自中選會

公投選項：同不同意代表什麼意思？

第17案

您是否同意核四啟封商轉發電？

同意→啟用核四

不同意→核四繼續封存

第18案

你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

同意→含萊劑豬肉不得進口

不同意→維持現狀，仍進口含萊劑豬肉

第19案

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

同意→公投綁大選，公投成案半年內遇大選需同時舉行

不同意→公投與大選脫鉤

第20案

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及上述海岸最低潮現網外平行延伸五公里之海域）

同意→規劃三接替代方案

不同意→維持原址蓋三接

投票六大步驟

擷自中選會

何者為無效票

1.不用選舉委選會製發的公投票。

2.同時圈選同意及不同意。

3.所圈位置不能辨別為同意或不同意

4.圈後加以塗改

5.簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。

6.將公投票撕破。

7.將公投票汙染致不能辨別所圈為同意或不同意。

8.完全空白。

9.不用選舉委員會準備的圈選工具。

其他注意事項

1.勿攜帶武器或危險物品入場。

2.勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。

3.勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。

4.逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

5.排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。

6.將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。

7.居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

公投通過門檻

全國性公投案投票權人為1982萬5468人，依公投法規定，有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過，過關的門檻必須至少有495萬6367張同意票。

公投過與不過，結果會如何

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。

若公投案不通過，在兩年內不得就同一事項重新提出。