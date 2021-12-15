潘忠政提公投願景宣言：畫設南桃園藻礁生態系野保區

公投倒數，珍愛藻礁案是民間發起的史上第一個環境生態公投，藻礁公投推動聯盟表示，期待公投勝利、守護棲地，還要畫設「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，就像東北角的深澳灣、彰化芳苑大城溼地、台南七股溼地。

藻礁公投推動聯盟今天邀請22名棲地守護或被害勞工關懷個案的守護者或組織者，基於守護環境、守護弱勢的價值，一起站出來「挺藻礁」。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政朗誦「藻礁公投願景宣言」，相信保護藻礁生態系、保存世界級自然地景，不會讓能源轉型失敗，反而阻止能源轉型政策即將的傾頹崩壞，相信公投會勝利，要求政府依法畫設「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，讓全民可以共享這世界罕見的偉大自然生態。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，滿足燃氣需求有很多替代方案：一接、二接都在擴建，五接陸域部分也在開發，115年二接三期完工後，設備利用率就降到80%；如果還嫌不夠，民間也提出台北港、林口港等海象條件較佳的人工港區替代方案。台灣要達到2050年淨零碳排，天然氣只是過渡能源，過渡能源不該破壞永續生態。

荒野保護協會常務理事李騏廷表示，在70年代，五股溼地曾經是北台灣重要的賞鳥熱點，後來因為二重疏洪道興建，大量人為干擾，導致生態環境持續劣化，棲地逐漸消失。直到2004年荒野保護協會向當時的台北縣政府認養五股溼地，與在地社團合作，用了近20年的時間，才讓這裡的鳥類數量成長到當年的六成左右。

金城公園綠地保留自救會總幹事黃志銘表示，若政府執意採用短視錯誤的政策，飲鴆止渴獲取過渡能源，但是卻製造出不可逆的環境破壞與極端氣候災害，日後就需要更多能源彌補傷口。

桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂說，大潭藻礁從2014年申請畫設至今快十年，中央與地方政府相互推諉，三接外擴堤造成的突堤危害，將導致整個新屋區海域受到嚴重侵蝕。在地居民為國家經濟發展，容忍電廠擴建帶來嚴重的空汙，但堅決反對三接蓋在藻礁生態最好的大潭藻礁上。