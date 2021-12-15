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爆蔡英文能源政策內幕？柯文哲：有黨大咖跟我這樣說

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。圖／引用自直播
台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。圖／引用自直播

公投投票倒數，柯文哲今天說，總統蔡英文的能源政策為何只寫到2025年？2025年之後呢？柯文哲自爆有一位民進黨很大咖很大咖的跟他說，「有人問蔡英文說，2025以後呢？蔡回答，我總統只做到2024.... 。」柯說到這還忍不住嗆，「我實在很想說給媒體揭露，是誰跟我講的....」，主持人問，是不是陳水扁？柯說不是不是，「等等下節目跟你說，是一個黨很大很大咖的....」。

台北市長柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪今天播出。柯文哲提到他的投票意向，柯文哲說，他也贊成核四不要蓋，但提到能源政策，柯說，燒天然氣比燒煤炭乾淨，廢話，但家戶電費每年要增加三萬元，有沒有跟老百姓講？政治不能這樣，都用喊的。

柯文哲也自爆，民進黨能源政策寫到2025，有哪一個國家能源政策只到2025?那2025年以後呢？柯自爆，「我聽過一個版本，有人問蔡英文說，2025以後呢？蔡回，我總統只做到2024。」「我實在很想說給媒體揭露，是誰跟我講的，等等下節目跟你說，是一個黨很大很大咖的....」。

對於新北市長侯友宜發表公投千字文遭藍綠圍剿，柯文哲說，公投還是可以表達自己的意見，但這次公投是很爛的題目，「應該先逼蘇貞昌一個問題，公投出來要不要遵守？上次有哪一個遵守？公投若沒有實質效益，那我為什麼要投票？投心酸的？」柯文哲也批，反萊豬也很明顯，搞到反萊豬變成反美豬。

柯文哲說，反萊豬本來也不是問題，但想不通民進黨想什麼，源頭管理就好，台灣是買方可以要求賣方屠宰前三天換飼料，為什麼不能要求，甚至他還寫一個發言稿到行政院會建議，從醫學的角度提出解套方案，結果搞出一個丁丁冠軍牛肉麵事件，甚至還有環南市場嗆他，搞到罷免林昶佐，柯也自稱「我是天公囝仔，人家要害我都害不到，諸神護佑」。

公投

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