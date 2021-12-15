快訊

影／Ct值12個案疑在防疫旅館染疫 陳時中：還需進行疫調

湧言會街頭催票總動員 視訊串連力拚「四個不同意」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
湧言會街頭催票總動員。視訊串連力拚「四個不同意」。圖／湧言會提供
湧言會街頭催票總動員。視訊串連力拚「四個不同意」。圖／湧言會提供

四大公投即將舉行投票，民進黨「湧言會」今天上午兵分多路啟動路口催票串連行動，由台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、台南市立委王定宇、高雄市立委趙天麟等人邀集各地湧言會成員及友好議員，同步在5縣市、14據點宣講「四個不同意」並視訊連線直播，號召更多民眾投票。

湧入言會召集人王定宇表示，「四個不同意」並非政治口號，而是基於理性思辨、科學證據與台灣發展前景所得出的結論，此次的投票結果將對台灣的經貿發展、能源轉型及民主深化帶來極其巨大的影響，是一場台灣輸不起、也絕對不能輸的賽局，湧言會許多成員都曾在不同階段擔任蔡英文總統的發言人，無法坐視政府的正確決策遭有心人士惡意扭曲，作為黨內最年輕的派系，更不能接受有人企圖利用公投讓台灣的發展走上回頭路，因此特別在選前72小時黃金時間啟動各地路口催票串連行動，力求催出「四個不同意」。

湧言會指出，投下「四個不同意」才能幫助台灣接軌國際、能源無虞且民主永續，呼籲民眾一起讓正確的公投資訊傳播出去，12月18日當天也一定要帶著身份證、印章與投票通知單出門投下四張不同意票，共同向世界展現台灣人民的意志，一起打贏這場重要戰役，同時也希望台北中正、萬華地區的民眾能支持「第五個不同意」，在明年初的罷免案中守住林昶佐這關鍵一席。

湧言會路口催票行動宣講人包括台北市議員阮昭雄、北市議員擬參選人趙怡翔、林延鳳、康家瑋、顏若芳；新北市議員何博文、張志豪、新北市議員擬參選人曾進益、李宇翔；台南市立委王定宇、南市議員擬參選人陳俊安、張豪澤、李開通、陳世霖、林建南；高雄市立委趙天麟、高市議員林智鴻、黃文益、張漢忠、鄭孟洳、鄭光峰、陳致中、李喬如、李雅慧、黃秋媖、江瑞鴻、高市議員擬參選人林志誠、鄧巧佩、李庭慧、黃雍琇、李雨庭、蔡昌達及彰化縣議員擬參選人辜皇譯等。

公投

延伸閱讀

籲核四不同意票衝最高 何博文：將核廢料送票最少縣市

共軍頻擾台 國防部曝美日軍艦常態性出現共艦活動範圍

台南湧言會「前進2022月曆」今發表 展現台南山河之美

高市公投奧步反宣傳 趙天麟譴責造謠促送法辦

相關新聞

朱立倫：對鴨霸執政 在野黨有天職

新北市長侯友宜前晚在臉書發表公投千字文，引發議論。國民黨主席朱立倫昨受訪時說，國民黨有國民黨的立場、在野黨有在野黨的天職...

陳吉仲說我爸養豬：開放萊豬後沒一個豬農上街頭

四大公投本周六登場，其中萊豬議題雙方陷入膠著，農委會主委陳吉仲近期上遍電視、廣播宣傳；他表示，「反萊豬」是四大公投中最需...

湧言會街頭催票總動員 視訊串連力拚「四個不同意」

四大公投即將舉行投票，民進黨「湧言會」今天上午兵分多路啟動路口催票串連行動，由台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、台南市...

民進黨湧言會全台串聯 高雄分三路宣講「四個不同意」

四大公投案周六登場，民進黨湧言會今天串連五縣市民代、擬參選人同步站街頭，高雄市由立委兼高市黨部主委趙天麟領軍，兵分三路開...

戶籍遷離高雄 18日在雲林西螺投票 韓國瑜：不會缺席

四大公投案投票18日登場，藍綠全力催票，高雄市前市長韓國瑜4天前透過臉書發聲，對支持者發出「穿雲箭」，疾呼「中華民國前途...

台灣合掌村阿里山得恩亞納 嘉縣最迷你投票所不到百人

四大公投案周末投票，嘉義縣選委會說，人口老化流失，選民共計43萬6984人，18鄉鎮市設530個投開票所，其中投票權人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。