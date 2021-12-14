籲核四不同意票衝最高 何博文：將核廢料送票最少縣市

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民進黨新北市黨部主委、市議員何博文表示，核四若有意外，將對北台灣造成重大影響，呼籲市民要將不同意票衝到全國第一，屆時就將新北核一及核二廠的高階燃料棒廢料通通送到那個票最少的縣市。記者李成蔭／攝影
民進黨新北市黨部主委、市議員何博文表示，核四若有意外，將對北台灣造成重大影響，呼籲市民要將不同意票衝到全國第一，屆時就將新北核一及核二廠的高階燃料棒廢料通通送到那個票最少的縣市。記者李成蔭／攝影

重啟核四成新北關鍵議題，民進黨新北市黨部主委、市議員何博文表示，核四若有意外，將對北台灣造成重大影響，呼籲市民要將不同意票衝到全國第一，屆時就將新北核一及核二廠的高階燃料棒廢料通通送到那個票最少的縣市。

四項公投倒數，張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。

何博文開講強調「反對重啟核四」重要性，萬一核四廠發生意外，對大台北地區的影響甚大，每個人都逃不掉，屆時我們連跳海求生都要排隊，但新北市長侯友宜卻對核四公投立場閃躲不清，「反對核四重啟」六個字始終說不出口，如果這樣下去市民只能自求多福。

何博文表示，大家應該要給侯友宜加油，讓他清楚說出「反對核四重啟」，捍衛新北市民安全。他還呼籲，重啟核四的不同意票，新北一定要衝高，衝到全國第一，而如果哪個縣市不同意票最低，屆時新北市民就可以義正辭嚴的說「哪個縣市要核廢料 」，那就將新北核一及核二廠的高階燃料棒廢料通通送到那個縣市。

新北市議員張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影
新北市議員張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影

公投 核四

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