綠營新北民代合體宣講 要求侯友宜勿向朱立倫屈服

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聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影
張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜公投千字文持續引發討論，新北市議員張志豪今辦公投說明會，並找來黨內青年民代串連，呼籲侯友宜針對核四等能源議題要堅持做對的事情，不要向國民黨主席朱立倫及黨內壓力屈服，這沒有妥協空間。

四項公投倒數，張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。

張志豪表示，四項公投案中重啓核四，以及藻礁三接天然氣遷台北港案與新北有切身相關，侯友宜應該力守市民權益，今天北北基青年民代大家共同訴求就是呼籲侯友宜要做對的事情、勇敢表態，不要向國民黨主席朱立倫及黨內壓力屈服，這沒有妥協模糊的空間。

立委江永昌強調，核四問題多多，若發生核災將讓整個北台灣損失慘重。立委賴品妤表示，核四廠就在她的選區貢寮內，1990年代早受在地居民強烈反對，前總統馬英九因為安全疑慮封存，前新北市長、國民黨主席朱立倫過去反對，現在卻反過來支持，是為政治利益欺騙台灣人民。

基隆市議員張之豪表示，台灣目前經濟正在大步向前，國民黨卻用四個公投來攪亂。新北市議員張錦豪表示，他身為核四的在地議員，今日特別與張志豪、張之豪「張x豪」連線，拜託中和鄉親投下四個不同意，守護台灣未來。

張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影
張志豪今晚於中和區秀峰市民活動中心舉辦第二場公投說明會，並邀請農委會主委陳吉仲、多位青年民代與政治評論員溫朗東等一同宣講。記者李成蔭／攝影

公投 侯友宜 朱立倫

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