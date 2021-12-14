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桃園催公投同意票 朱立倫：這場投票不為個人黨派

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫今天到桃園為1218公投催同意票，強調四項同意才是民意。記者陳俊智／攝影
國民黨主席朱立倫今天到桃園為1218公投催同意票，強調四項同意才是民意。記者陳俊智／攝影

國民黨主席朱立倫今天晚上到桃園為1218公投催同意票，強調這場投票不是為了個人或政黨，而是關乎全體台灣人的健康和安全，「這禮拜六投票，事決定什麼是對的、什麼是不對的，什麼是應該的、什麼是不應該的」。

朱立倫表示，反萊豬議題簡單說就是不吃有瘦肉精的豬肉，而蔡英文總統以前在做黨主席時曾說開放萊豬，總統就要下台，但現在坐在總統府、開放萊豬的，就是蔡英文。

關於公投綁大選，朱立倫指民進黨過去強調公投與大選一定要同一天，現在又說不能同一天，而且還要特定時間才能舉辦，這種作法耗工費時，放在同一天才能省時又省工。

朱立倫也強調藻礁是無價之寶，並指民進黨長期主張保護藻礁，蔡英文也去過現場，當時立了牌子說「藻礁永存蔡英文」，但現在是「摧毀藻礁蔡英文」。

朱立倫打出經濟牌催重啟核四同意票，指台灣有8成企業擔心電不夠用，但能源從哪來，難道要「用愛發電」、「用肺發電」？朱立倫強調想拚經濟的人不分黨派顏色，，時代力量也主張三個同意，民眾黨也說二個同意、二個不同意，只有民進黨說四個不同意，「簡單講一句話，四項都同意，才是真正民意」。

公投 朱立倫

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