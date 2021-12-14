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侯友宜發千字文 馬英九：相信朱立倫跟他溝通過

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園在地立委萬美玲（右起）今晚在桃園區辦公投宣講，黨主席朱立倫、前總統馬英九等多名黨內大咖到場力挺。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園在地立委萬美玲（右起）今晚在桃園區辦公投宣講，黨主席朱立倫、前總統馬英九等多名黨內大咖到場力挺。記者陳俊智／攝影

1218公投倒數計時，前總統馬英九今晚到桃園催同意票，被媒體問到新北市長侯友宜臉書一文時，他認為侯是一個很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，也說「我相信朱立倫應該跟他溝通過」。

國民黨桃園在地立委萬美玲今晚在桃園區辦宣講，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前黨主席江啟臣和立委呂玉玲、魯明哲等多名黨內重要人士站台，上千民眾到場響應，眾人高呼「四個都同意、台灣更美麗」，希望眾志成城。

前總統馬英九指開放萊豬是蔡英文總統的意見，不是國民黨的意見，而且蔡英文是突然宣布開放，沒有跟立法院商量，也沒有跟行政院討論，專制獨裁程度令人驚訝。

「公投綁大選才能省錢又省力。」馬英九表示，民進黨以前有一名立委叫蔡同榮，一輩子只做一件事，就是推動公投，被人稱為「蔡公投」，如今在看蔡英文做的事情，根本是「蔡殺頭」。

馬英九也說，蔡總統過去承諾過藻礁永存，但現在似乎全忘記了，而經濟部還恐嚇大家三接不蓋恐缺電，但這個問題其實很好解決，就是重啟核四，這個做法就一舉兩得。台灣不產天然氣，如果太過依賴天然氣，不但容易有能源危機，火力發電數量過多，二○五○怎麼談碳中和、零排放？

馬英九致詞前被媒體問到對侯友宜臉書看法。他表示，侯友宜是一個很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，我相信朱主席應該跟他溝通過。

國民黨桃園在地立委萬美玲今晚在桃園區辦公投宣講，上千民眾到場響應。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園在地立委萬美玲今晚在桃園區辦公投宣講，上千民眾到場響應。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園在地立委萬美玲（左2）今在桃園區辦公投宣講，多名黨內大咖到場站台。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園在地立委萬美玲（左2）今在桃園區辦公投宣講，多名黨內大咖到場站台。記者陳俊智／攝影

公投 馬英九 侯友宜

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