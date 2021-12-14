誰情緒勒索侯友宜？ 環團：請還反核四泛藍支持者自由

新北市長侯友宜長期堅持「沒有核安就沒有核四」遭批為藍營公投破口，昨寫下千字文強調公投應「對事不對人」，親民黨宋楚瑜昨也表態，不反核能發電但無法支持核四重啟。環團今天發出聲明表示，應該還給侯友宜、宋楚瑜自由，也還給反核四的泛藍支持者自由。

台灣環境保護聯盟今天表示，侯友宜自擔任新北市長以來，一直都反對核四重啟，曾言「沒有核安、無法處理核廢料，就不能用核電」，侯友宜在新北市擔任11年的核安監督委員會主委，當然深知核四的不安全，核廢料無處可放。

「是誰想情緒勒索侯友宜？」台灣環境保護聯盟說，侯友宜深知核四無法重啟，也不可能重啟，在這一年間飽受國民黨黨內同志，台北市國民黨議員徐巧芯對媒體放話要求國民黨主席朱立倫處分侯友宜，甚至說「若她是主席，明年就不提名侯友宜。」

台灣環境保護聯盟指出，核四公投領銜人黃士修也說「侯友宜害公投全線潰堤，新北是破口」，這些國民黨內的擁核理由集團多次威逼、利誘、恐嚇侯友宜，想讓他表態支持核四重啟。

台灣環境保護聯盟說，核四在工程上有諸多問題，一號機未完成試運轉測試、二號機未完工。地質上面對外海93公里長的斷層及正下方的S斷層威脅，核廢料只能放在新北市內無處可去，一旦發生核災，新北市也沒有撤疏散五百萬人的計畫，侯友宜深知這些，才不會和擁核方起舞。

台灣環境保護聯盟說，國民黨無法說服自己的黨內同志，不只侯友宜，宜蘭縣長林姿妙也反對核四重啟，代表國民黨中生代、知識藍都知道，核四重啟只是國民黨中央和擁核利益集團要打擊民進黨，把公投政治鬥爭的工具，不管不顧新北市民、宜蘭縣民的健康與安全。

宋楚瑜昨也首度對核四公投表態，他表示，相較於過去不論核一、二及核三廠，皆採統包建廠運轉，反觀核四建廠過程，設備各自分包，像拼裝車似的組裝建廠，其穩定性與安定性皆難以預料，因此「我們實難支持核四重啟公投案」。

台灣環境保護聯盟說，宋楚瑜也深知重啟核四不可行，呼籲社會大眾支持宋楚瑜就「反對核四重啟」，愛侯友宜就應該讓侯友宜說出心裡話，不該讓擁核派的徐巧芯、黃士修繼續綁架侯友宜，還給侯友宜自由，也還給反核四的泛藍支持者自由，還給新北市民沒有核災的未來。