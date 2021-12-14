四公投周六登場 過關門檻出爐！

四大公投投票周六登場。中選會今公告，投票權人人數為1982萬5468人，根據換算，公投要過關門檻最少要獲得495萬6367票同意。同時，同意票還要多於不同意票。

根據公投法，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。