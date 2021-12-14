四公投周六登場 過關門檻出爐！
四大公投投票周六登場。中選會今公告，投票權人人數為1982萬5468人，根據換算，公投要過關門檻最少要獲得495萬6367票同意。同時，同意票還要多於不同意票。
根據公投法，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。
根據中選會公告數字，投票權人人數1982萬5468人，四分之一門檻為495萬6367人。中選會表示，以投票權人人數統計，有效同意票達495萬6367票以上且亦應多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。
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