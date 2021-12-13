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公投週六舉行 新北汐止里鄰長忙送通知單

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所將公投公報及通知單裝訂後，接著交由里長帶回里內，趕緊將公報及通知單發到各家戶。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所將公投公報及通知單裝訂後，接著交由里長帶回里內，趕緊將公報及通知單發到各家戶。 圖／觀天下有線電視提供

四項公投將在12月18日也就是這個星期六進行投票，相關作業也一直在進行中，汐止區公所上星期忙著將公投公報及通知單裝訂後，接著交由里長帶回里內，這幾天也請鄰長，趕緊將公報及通知單發到各家戶。

中興里長蔡振國說，在汐止區公所民政課裝訂完成後，原本都是騎車到公所洽公，但這次特地開車去將公報載回里內，因為份數太多，後座、後車廂幾乎裝滿，騎車載不回去，所以開車來載，載回里辦公處後，第一時間也請鄰長們協助發送到各家戶，因為，中興里位在社后地區中興路、福德一、二路一帶，居住人口多，公投公報也多，上千份，里長一個人也發不完，所以，主要都是交由各鄰鄰長幫忙。

厚德里長陳有諒表示，這個星期六也就是12/18日就是公投的投票日，公所在上星期已經陸續將投票通知單送到里辦公處，里辦公處也透過鄰長們將公報及通知單發到各住戶的手上，也希望當天大家能夠踴躍出來投票。

公投 新北 汐止 投票

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