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6天不吃！黃士修宣布今起絕食 直到周六公投結果出爐

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
核四公投領銜人黃士修日前參加「核四」公投意見發表會。記者黃義書／攝影
核四公投領銜人黃士修日前參加「核四」公投意見發表會。記者黃義書／攝影

周六就是公投投票日，核四公投領銜人黃士修宣布，今天中午12時開始絕食，下午還有辯論和廣播行程，將在晚上7時抵達自由廣場，絕食到公投結果出來。

黃士修表示，12月18日投票日當天，他會前往台中市北屯區的聖德寶宮投票，早上先請朋友開車載他下去，估計中午前就會投完票，然後返回台北自由廣場，繼續絕食。

黃士修在2018年連署「以核養綠」公投時，擔心有效連署書數量不夠，第一次送件後又帶了2.3萬份連署書再度送件，不過中選會認為公投是「時限行政」，已經完成程序就要進入下一階段。黃士修批評中選會有違法之嫌，法規沒有規定在期限內只能送一次件，因此在中選會門口絕食抗議。

黃士修絕食超過140小時後，血壓心跳飆高，最後結束絕食搭乘救護車就醫，絕食活動則由當時的公投共同領銜人廖彥朋、新黨台北市議員參選人侯漢廷「接力」。

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