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「讓科學證據說話」多名學者聯合聲明 挺三接蓋在大潭

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
多名學者今天舉辦「留下三接在大潭，讓科學證據說話」記者會。圖／公投反方辦事處提供
多名學者今天舉辦「留下三接在大潭，讓科學證據說話」記者會。圖／公投反方辦事處提供

周六就是四大公投投票日，多名學者今天舉辦「留下三接在大潭，讓科學證據說話」記者會，並發表共同聲明指出，藻礁公投推動聯盟許多論述以偏蓋全、誤導大眾，因此決定挺身說明科學成果，綜整20多個專業領域調查成果，三接對大潭藻礁影響輕微，如果三接遷離，大自然力量也未必能讓藻礁零損失，但供電與減碳減空汙勢必受到延宕，呼籲民眾「不同意」三接遷離公投。

中研院前動物所所長、國內魚類研究權威邵廣昭表示，藻礁公投推動聯盟在藻礁捕到一尾「丫髻鮫」就説大潭是育幼場所，說三接工業港會讓「丫髻鮫」迷航也完全是出於想像，政府對大潭藻礁投入許多研究和保育資源，當然會陸續發現較多物種，但要判斷生物多樣性是否豐富，應和其他區域狀況比較才客觀。

中研院生物多樣性研究中心前研究員謝蕙蓮表示，藻礁時而沙埋時而露出，藻礁生態系很有韌性、能夠自己回復，三接外推後，即使有小範圍積沙，但與季風、颱風相比，都屬輕微，三接已最大迴避，縱使橋墩傷害到藻礁面積亦很微小。

中央大學地球科學學院長許樹坤說，外海鑽探觀察到礫石層分布到18至20公尺深，而提案方「藻礁延伸至外海五公里」的說法，與鑽探岩芯證據不符，三接再外推已超過礁石層範圍，當然不會有藻礁。

船長公會理事長黃玉輝表示，他在台中港做了22年領港，藻礁公投推動聯盟用一句「放寬標準、美化天數」令他很痛心，抹殺了海洋大學與眾多引水人的努力，其實安全標準需要上百次操船模擬來設定。

中興大學環工系教授莊秉潔透過視訊表示，彰化南部、雲林及嘉義沿海在氣管、支氣管及肺癌的就診率皆為全台最高，與燃煤電廠排放出的一級致癌物重金屬有關。若遷走三接，每年將燒更多煤，已經蓋好的儲槽也都不能用，因此只能投「不同意」。

中央大學水海所教授錢樺說，科學研究需要不斷接受挑戰及回應，莊秉潔對三接選址的態度轉變，充分展現科學精神與尊重，蔡政府承諾擴大藻礁研究調查，經濟部也承諾，三接完成、中油在大潭，藻礁就會一直存在，教授專家將以科學精神，持續監督政府追求海岸環境的永續發展。

公投 大潭藻礁 三接

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