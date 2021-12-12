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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

林昶佐：優先處理四個公投不同意 再面對自己的罷免案

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐（中）上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。和民進黨前主席卓榮泰（左）、張茂楠（右）高呼「五個不同意，昶佐更有力」。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐（中）上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。和民進黨前主席卓榮泰（左）、張茂楠（右）高呼「五個不同意，昶佐更有力」。記者黃義書／攝影

無黨籍立委林昶佐，上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意台灣更有力」公投說明會。在面對自己的罷免案，卻跨區宣傳「公投四個不同意」一事受訪表示，公投宣傳活動早在罷免案成案前就確定，不會因為自己的罷免案而取消，即使是跨縣市宣傳能跑就盡量跑。因為，此公投案對台灣末來影響很大，將會先處理四個公投不同意，接下來再面對自己的罷免案。

公投說明會中與林昶佐與民進黨台北市黨部主委吳怡農、台北市議員張茂楠做出手勢高呼「四個不同意，台灣更有力」。張茂楠也高呼「五個不同意，昶佐更有力」，呼籲民眾投下「第五個不同意」的罷免案。

無黨籍立委林昶佐（右二）上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。和民進黨台北市黨部主委吳怡農（左一）、台北市議員張茂楠（左二）做出手勢高呼「四個不同意，台灣更有力」。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐（右二）上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。和民進黨台北市黨部主委吳怡農（左一）、台北市議員張茂楠（左二）做出手勢高呼「四個不同意，台灣更有力」。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。記者黃義書／攝影
無黨籍立委林昶佐上午前往松山區新聚區民活動中心出席民進黨台北市議員張茂楠舉辦的「四個不同意，台灣更有力」公投說明會。記者黃義書／攝影

公投

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