拉護藻礁公投、拚投票率 國民黨公投黃金周陸空總動員

四項公投決戰進黃金周，國民黨繼今天下午戰鬥藍大型宣講台北最終場後，明天起還將與秋鬥民間團體合體舉辦「Yes！大遊行」，拉開黃金周決戰序幕。而17日投票前一天，黨主席朱立倫也將親率黨務主管夜宿自由廣場，為民主首夜。

黃金周期間，朱立倫周一起，也將自雲林、嘉義等農業縣市出發，舉辦西台灣戰車掃街，強攻反萊豬等議題宣傳，也會直搗藻礁所在的桃園市直球對決公投議題，全力拉抬四項公投投票率。

此外，國民黨明天還將於電視、網路上推出「人民怒火」宣傳CF，主攻近20項民進黨執政以來的失政與林秉樞風暴的處理態度，凸顯民進黨執政無能、理念雙標的事實，拉高不信任投票態勢，呼籲民眾對4大公投投下同意票。

黨務人士表示，目前四大公投勝負格局沒有多大改變，仍然是三（過關）比一（平盤），除重啟核四公投支持反對五五波，反萊豬、護藻礁與公投綁大選等3公投支持則仍穩定，最後關頭仍將全力拉抬護藻礁公投。

黨務人士說，四大公投案最後能否過關，關鍵點還是在投票率，經幾次內外部民調綜合分析，目前估計投票率約落在51%上下，國民黨在選前黃金周會投入最後關鍵資源全力衝刺，盼1218投票率能達55%以上。

黨務人士表示，為宣傳四項公投，國民黨已在全台透過螞蟻雄兵形式，舉辦逾2000場宣講，如今已近公投黃金周，宣講資源也將總動員傾囊而出。

陸戰方面，黨務人士說，明天與秋鬥合軍的「Yes！大遊行」，國民黨在中北部大動員，預估號召3萬人參與，屆時將兵分6大隊上凱達格蘭大道遊行，重點將強拉「護藻礁」公投。

17日「選前之夜」將舉辦跨夜馬拉松宣講，黨務人士指出，屆時除每一小時有針對不同公投主題的全台串聯活動，現場也會以手機燈海、燭光表達訴求，當天朱立倫將親率黨務主管與黨籍民代夜宿自由廣場牌坊前為民主守夜。

此外，黨務人士說，在黃金周平日，朱立倫也將上戰車，在包含雲嘉、桃園等西部縣市以車隊掃街形式宣傳四項公投；而部分縣市像雙北有宣傳車、苗栗縣有200輛小蜜蜂車隊等，也將進行巷戰、鄰里宣傳。

空戰部份，黨務人士表示，將透過「人民怒火」宣傳CF，拉高、拉回不信任票主軸，透過電視廣告與網路廣到放送撿是民進黨這些年的不當施政，希望說服民眾四項公投都投同意票，教訓民進黨，讓民進黨政府知道台灣真正民意。