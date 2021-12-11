快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡其昌喊話盧秀燕：擋三接「搬石頭砸腳」空汙更嚴重

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，立法院副院長蔡其昌（前排右二）說，盧秀燕市長應該表態反三接遷離，阻擋三接空汙會變嚴重，等於搬石頭砸腳。記者洪敬浤／攝影
民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，立法院副院長蔡其昌（前排右二）說，盧秀燕市長應該表態反三接遷離，阻擋三接空汙會變嚴重，等於搬石頭砸腳。記者洪敬浤／攝影

民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，青年學子站出來表達心聲。立法院副院長蔡其昌說，盧秀燕市長的政見是「空氣換新」，三接公投應該公開表態投下不同意票，否則喊空汙喊得很大聲，三接若不興建，空汙會更嚴重，「阻擋三接就是搬石頭砸自己的腳」。

台中市政府回應，市府長期主張降低燃煤、改善空品，盧市長上任後，提出藍天白雲計畫等策略，據中央資料顯示，去年台中空品PM2.5為15.4微克，已接近國家標準，空氣品質進步中。盧秀燕曾在議會對公投案表態，她強調只要是守護食安、保護人民健康、保障環境生態、節省人民時間等的主張，她都支持，公投是民意的展現，中市府會尊重公投的結果。

民進黨青年部副主任阮俊達說，台中空汙嚴重，三接是改善中南部空汙關鍵，如果不蓋三接，電力缺口得多燒500萬噸燃煤，中火又是全國最大的火力電廠，中部人的肺首當其衝，呼籲盧市長表態三接不同意。

蔡其昌說，興建三接可改善空汙，他呼籲盧秀燕市長表態，應該不同意三接遷離，兌換「空氣換新」的競選承諾，中央讓中火以氣換煤，盧市長擋了2年不發照，這是反空汙的機會，如果三接沒有興建，為了供電穩定，空汙嚴重性會增加，阻擋三接不是砸自己的腳嗎？。

綠營強調三接一旦遷離，中火會多燒500萬噸燃煤。蔡其昌說，137億度電力缺口確實存在，不燒燃煤國民黨要用什麼發電？難道國民黨的主張是限電、停電、逼企業遷走嗎？逼台灣經濟倒退嗎？

他強調，一味反對不是解方，把中火全關了，大家點蠟燭，難道這是國民黨主張啊？這種反空汙是假的、騙人的、愚民的，他問盧秀燕市民用電、投資招商電從哪裡來？難道要停電嗎？一味反對就回去當立委，

蔡其昌說，民進黨提出方法保護藻礁、用電不缺乏、空氣品質變好，沒看到國民黨對台灣能源轉型提出方法？怎麼不缺電、怎麼改善空汙？只為反對唱衰，這種在野黨是台灣災難。

民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，立法院副院長蔡其昌說，盧秀燕市長應該表態反三接遷離，阻擋三接空汙會變嚴重，等於搬石頭砸腳。記者洪敬浤／攝影
民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，立法院副院長蔡其昌說，盧秀燕市長應該表態反三接遷離，阻擋三接空汙會變嚴重，等於搬石頭砸腳。記者洪敬浤／攝影

公投 盧秀燕 三接

延伸閱讀

改善無障礙廁所 大甲太白里高二橋下搖身舒適休憩空間

盧秀燕：跨年晚會擬如期舉行 幸運的話可放煙火

豐富專案園區邁大步 盧秀燕:國民運動中心明年1/10動工

公投小蜜蜂說明會 蔡其昌：三接遷離通過 空氣怎變好

相關新聞

公投意見發表會最終場！ 上午10時30分登場

四大公投案投票倒數八天，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，從上午10時30分至晚間6時在公視直播，並同步於中選...

全力衝刺!馬英九和楊瓊瓔掃菜市場為公投催票

公投倒數，前總統馬英九和立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天到台中市潭子二個菜市場掃街跟攤商搏感情，也安排在得天宮、潭水亭公...

公投重啟核四 朱立倫批民進黨2025關核電廠是芭樂票

國民黨主席朱立倫上午到苗栗縣竹南鎮龍鳳宮參加「1218螞蟻雄兵」公投宣講，強調這次公投不是選舉而是展現民意，公投也不是為...

國民黨反萊豬戰車今出征 林姿妙上陣街頭喊話

四大公投倒數8天，國民黨宜蘭縣黨部把握黃金周衝刺，動員黨公職人員，鎖定縣民最關切的萊豬議題，打造「反萊豬戰車」。國民黨籍...

投票前黃金周 高雄綠營專攻市場婆婆媽媽選票

今天是公投倒數黃金周，高市民進黨與基進黨都選擇前進菜市場宣講公投。民進黨高市黨部主委趙天麟偕同議員黃文益、郭建盟前往苓雅...

綠盟：三接不宜遷址 但不認同經部「缺電恐慌」 論點

18日下周六四大公投在即，綠色公民行動聯盟昨晚發聲明表態，主張天然氣第三接收站不宜遷址，應該在外推方案的基礎上，更進一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。