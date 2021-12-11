蔡其昌喊話盧秀燕：擋三接「搬石頭砸腳」空汙更嚴重

民進黨青年部今早在台中舉辦挺三接記者會，青年學子站出來表達心聲。立法院副院長蔡其昌說，盧秀燕市長的政見是「空氣換新」，三接公投應該公開表態投下不同意票，否則喊空汙喊得很大聲，三接若不興建，空汙會更嚴重，「阻擋三接就是搬石頭砸自己的腳」。

台中市政府回應，市府長期主張降低燃煤、改善空品，盧市長上任後，提出藍天白雲計畫等策略，據中央資料顯示，去年台中空品PM2.5為15.4微克，已接近國家標準，空氣品質進步中。盧秀燕曾在議會對公投案表態，她強調只要是守護食安、保護人民健康、保障環境生態、節省人民時間等的主張，她都支持，公投是民意的展現，中市府會尊重公投的結果。

民進黨青年部副主任阮俊達說，台中空汙嚴重，三接是改善中南部空汙關鍵，如果不蓋三接，電力缺口得多燒500萬噸燃煤，中火又是全國最大的火力電廠，中部人的肺首當其衝，呼籲盧市長表態三接不同意。

蔡其昌說，興建三接可改善空汙，他呼籲盧秀燕市長表態，應該不同意三接遷離，兌換「空氣換新」的競選承諾，中央讓中火以氣換煤，盧市長擋了2年不發照，這是反空汙的機會，如果三接沒有興建，為了供電穩定，空汙嚴重性會增加，阻擋三接不是砸自己的腳嗎？。

綠營強調三接一旦遷離，中火會多燒500萬噸燃煤。蔡其昌說，137億度電力缺口確實存在，不燒燃煤國民黨要用什麼發電？難道國民黨的主張是限電、停電、逼企業遷走嗎？逼台灣經濟倒退嗎？

他強調，一味反對不是解方，把中火全關了，大家點蠟燭，難道這是國民黨主張啊？這種反空汙是假的、騙人的、愚民的，他問盧秀燕市民用電、投資招商電從哪裡來？難道要停電嗎？一味反對就回去當立委，