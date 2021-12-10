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鄭文燦：公投不為個人、不為政黨 給台灣正確的路線

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦和黨籍名代、幹部、志工到中壢興國市場為公投拉票。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦和黨籍名代、幹部、志工到中壢興國市場為公投拉票。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午和民進黨籍幹部、志工、民代到中壢區興國市場宣傳公投，並指出這次的公投18歲以上就有投票權，透過LINE、臉書或者到廟口、商圈、夜市許多不同的方式宣傳，希望大家把握投票的機會做國家的主人，幫助台灣度過困難，也幫助蔡總統所領導的政府走正確的道路。

鄭文燦呼籲大家要投4個不同意，因為關係到民主的深化、能源的轉型、用電的安全、經濟的發展以及國際的接軌，4張不同意能讓台灣更有福氣，讓台灣走出去。他和大家會努力把握最後8天的機會，讓全部的幹部和志工一起往前走，讓所有的選民都出來投票，提高投票率。鄭文燦同時在臉書強調公投不為個人、不為政黨，是投給台灣正確的路線，一起讓台灣能夠穩穩走下去。

鄭文燦到市場為公投拉票也不忘為攤商宣傳。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦到市場為公投拉票也不忘為攤商宣傳。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦人氣高，市場攤商美食招待，也借鄭市長打知名度。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦人氣高，市場攤商美食招待，也借鄭市長打知名度。記者鄭國樑／攝影

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