秋鬥行腳宣講傳插曲 婦人衝現場嗆隊伍「不要假了」

公投秋鬥行腳今從桃園出發北上，沿途宣傳「反萊豬、護藻礁」理念，下午抵桃園市政府時，遇到持反對意見民眾嗆聲「假借環保議題做秀」。總指揮林子文表示，尊重任何聲音，但信念不會改變。

秋鬥行腳今天上午從中壢火車站出發，下午4時許抵達桃園市政府宣傳，桃園市議員參選人羅岳峰與工殤協會等團體到場聲援。羅直指三接過關將對桃園造成嚴重空汙，稱市長鄭文燦「犧牲桃園人的權益，來成就自己的大位」，工殤協會則發表「反萊豬、反三接、反核電和支持公投綁大選」立場。

羅岳峰質問，桃園全市共有14個火力發電廠圍繞，已經足夠供應整個台灣北部能源，但大潭電廠還要改建7號爐、新增8號和9號爐，未來如果能源不足，是不是還會有10號爐、11號爐，到最後成為全亞洲或全世界最大的天然氣發電廠？即便電廠蓋在觀音，桃園市區也會受影響。

宣講過程也發生插曲，一名婦人衝到行腳團體面前大喊「不要假了」，狠批林子文等人假藉環保議題做秀，而林子文也不甘示弱，大聲回應「妳想吃萊豬、不保護藻礁，我不會反對，但我也要表達很多人不想吃毒豬肉，很多人想要保護藻礁」。

關於聲援團體的立場，林子文認同社會有不一樣的聲音，就如同他尊重反對行腳團隊的婦人一樣，「這是她的選擇自由」，但他相信沒有人願意當萊劑白老鼠。

秋鬥總召黃德北則說，蔡英文政府對反對聲音用各種打擊。包括1450的惡劣攻擊、檢警機關查水表等，這是對台灣民主的重大威脅。台灣的民主是大家爭取來的，但現在一點一點被民進黨拿走，希望大家同意反萊豬、護藻礁的想法。

針對羅岳峰指控，桃園市新聞處長詹賀舜表示依據台電的資料顯示，全市加上汽電共生廠總共是5座發電廠，不清楚14座火力發電廠的說法從何處來。

詹賀舜表示，秋鬥遊行表達立場不應該以抹黑、不實資訊方式誤導民眾，少數團體或個人藉由秋鬥以惡意的不實資訊批評，這不是民主社會該有的表現。