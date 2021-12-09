陳吉仲：反萊豬公投若過 影響關稅優惠

四大公投18日下周六登場，農委會主委陳吉仲今天表示，去年宣布開放萊豬進口後，停滯五年的台美TIFA隨即展開，反萊豬公投若通過，會影響關稅優惠，台灣無法加入經貿組織。

美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福昨透過視訊表示，台灣不應做出會讓自己更加孤立的決定，若反萊豬公投過翻轉政策，台美關係走回頭路；美國華府智庫「2049計畫研究所」執行主任石明凱受訪也說，若公投通過，將對台美貿易關係產生影響。

立法院經濟委員會今審查111年度農委會主管的特種基金預算案報告。陳吉仲受訪時回應美國前官員及學者的說法。

陳吉仲說，去年蔡英文總統宣布之後，停滯五年的TIFA立刻重啟，現在台灣跟美國有許多更緊密的經貿合作關係，不只是美國的前官員或者學者；國內許多學者、包括中經院WTO及RTA中心副執行長李淳等不斷呼籲，如果公投案通過了的影響。

陳吉仲表示，以泰國為例，泰國去年沒有依照國際遊戲規則，被美國取消了高達200多億的關稅優惠，讓泰國今年農產品出口到美國還倒退，而且不只是關稅優惠受影響，整個台灣更無法加入國際經貿組織。

他說，CPTPP 11個會員國，全部都是開放萊克多巴胺的豬肉進口，所以呼籲，站在國家往前走、站在國家加入重大的國際經貿組織，投不同意票；現在離公投還有9天，會盡全力把所有的論述跟國人說明清楚。

陳吉仲反批國民黨說的食品安全出發根本不成立；9年前，前總統馬英九已經開放了萊克多巴胺的牛肉，國人吃美國牛肉2.7公斤，比吃到美國豬肉0.7公斤還高達四倍；全世界109個國家都已經有開放，國內吃內臟都是我們國產的；因為有配套措施、有完整的清楚標示，消費者購買國產豬讓市場自己率高達93%；今年豬價維持在一個很好的水準。

他說，無論就農民權益，無論就消費者、食品安全的確保都做到了，現在的狀況就是最好的；他轉述養豬協會理事長的話，都已經開放了，市場也沒需求，農民也賺錢，為何要搞公投讓國家倒退？

根據農委會的農業貿易統計，今年1到11月，台美農業貿易逆差，美國是我國農業最大的進口國，進口36億2088萬美元；而美國也是我國第二大農產品出口國，出口8億5361萬5000美元，占比16.5%；僅次於第一名的中國大陸，出口10億2476萬8000美元，占比19.8%。