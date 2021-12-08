公投衝刺階段 林飛帆：愈來愈多人支持政府政策

四大公投18日投票，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，各項公投都在黃金交叉階段，會努力號召更多「台灣隊」站出來。近來經深入基層說明後，已看到愈來愈多人願意表達支持政府政策。

民進黨「公投為什麼這麼投」座談會高雄場，今天晚上在三餘書店舉行，由林飛帆主持，環保署前副署長詹順貴、地球公民基金會副執行長蔡中岳、中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳、無黨籍高雄市議員黃捷等人出席與談。

對於民進黨主席蔡英文今天下達總動員令，要求全體黨公職走上街頭、走進市場努力拉票「4個不同意」，林飛帆在會前接受媒體聯訪表示，接下來首個規劃是各執政縣市首長、黨公職站街口，號召更多「台灣隊」站出來投票。

林飛帆說，10日有全國掃市場活動，11日在台中、新北舉行大型晚會，12日在台南；17日選前之夜則在台北、高雄各舉行1場造勢活動。另跟過去選舉不同，18日公投投票當天可以宣傳，因此當天還會有一連串活動號召民眾投票。

林飛帆並表示，目前有許多相關民調，民進黨自己也有民調評估，目前看到的狀況，是各項公投案都在黃金交叉階段，且有信心，因為經過近來深入基層說明後，看到愈來愈多人願意表達支持政府政策，應該是這段時間溝通的努力成果。

黃捷說，很高興受邀與談，座談會有對話、溝通，這也正是公投意義所在；希望每個人有獨立判斷能力，經過了解、溝通，做出對自己負責的選擇、對台灣好的決定。

在座談會上，詹順貴說，三接外推方案已是最大化兼顧多元環保價值。蔡中岳則指核四要15年才能發電，還發現新斷層，要拆掉重蓋才可符合耐震係數規定。