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侯友宜：萊豬不是政治問題 反對來台、守護健康

中央社 / 新北8日電
新北市長侯友宜今天下午受訪表示，在第一時間他已指示警察局啟動快速偵查，確認死者身分。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天下午受訪表示，在第一時間他已指示警察局啟動快速偵查，確認死者身分。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今天表示，萊豬絕對不是政治問題，也不是反對哪個國家邦交，歐洲多數國家、美國多數人都沒使用萊豬，這是單純守護人民健康議題，他的立場是反對萊豬進來台灣。

侯友宜下午參加世界華人工商婦女企管協會捐贈新北市機構87床電動護理床活動，會後接受媒體聯訪。

針對如果公投不過關，會不會覺得中國國民黨黨內將他形塑成「戰犯」。是否擔心不參加國民黨的公投說明會，會被基層罵。

侯友宜說，他扮演好守護人民健康與產業永續發展的角色，他最近不斷強調，「萊豬絕對不可以進來」，針對新北市公有市場與加工廠，都特別去稽查是否標示使用台灣豬，有沒有公告來源證明，守護市民健康。

他說，很多歐洲國家基本上是不吃萊豬，美國多數人也不吃萊豬；其實，萊豬是單純的食安問題，不要把它複雜化，也絕對不是政治問題，不是反美國、反對那個國家的邦交。「大家一起來守護人民健康，不要用萊豬，反對萊豬進來」。

侯友宜說，至於要以什麼形式表達立場，其實，每個人把自己的角色扮演好，關心人民的健康，讓社會安定、國家安全，未來的產業能夠繼續走，才是擔任市長該做的事情，也是人民關心的事。

至於，對反萊豬立場相當明確，但到底是只有同意反萊豬，還是4個公投案都同意。侯友宜表示，很多議題須用專業科學去理性探討與說明，最重要的還是要尊重民意，有權有責的中央要負起責任來，把事情做好。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投18日投票，

公投 萊豬 侯友宜

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