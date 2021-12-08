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公投黃金周衝刺！蔡英文、賴清德、蘇貞昌12日台南催票

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨將在12日於台南舉辦大型宣講，當天蔡英文總統（圖）、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將南下催票。本報資料照片
民進黨將在12日於台南舉辦大型宣講，當天蔡英文總統（圖）、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將南下催票。本報資料照片

公投倒數黃金周，民進黨將在12日於台南舉辦大型宣講，當天蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌將南下催票，台南市長黃偉哲今表示，倒數黃金周將由台南打頭陣，擔任守護台灣防線的第一站，邀請萬人站出來用行動力挺「4個不同意」，希望由民主勝地台南帶頭穩住台灣，迎向世界。

黃偉哲說，台南失業率3.9%是六都最低，受惠「護國神山」台積電加持，讓南科、沙崙「雙引擎」持續帶動台南經濟突飛猛進，半導體廠商在台南持續建設擴廠，「南電南用」需求提高，維持系統供電穩定相當重要，因此，「三接」可減少空汙，均衡南北發電，不同意三接遷離。

黃偉哲說，台灣位處地震帶，禁不起重啟核四對環境安全的威脅，且核電非綠電，沒有一個縣市想收核廢料。

至於萊豬議題，黃偉哲說，政府嚴格把關進口食安，加上台灣人本來就喜歡吃溫體台灣豬，讓台灣產品拚出口，也對世界開放市場，才是兼顧國際貿易的安全與公平。另外，他說，公投綁大選造成3年前選務混亂，歷歷在目，公投與大選必須脫鉤，才能讓議題充分思辨及討論。

公投倒數衝刺，明天一早黃偉哲將站街頭宣講，10日預計走進菜市場及利用各區車隊掃街等催票，12日民進黨則在安平林默娘公園東側廣場舉辦大型宣講說明會，盼台南能在12月18日開出4張不同意票的最高得票率。

公投

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