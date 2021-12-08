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吳釗燮：美關切萊豬公投 不敢相信用公投決定科學的事

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮今天表示，把科學拿來公投是民粹。記者邱德祥／攝影
外交部長吳釗燮今天表示，把科學拿來公投是民粹。記者邱德祥／攝影

再十天就要公投，外交部長吳釗燮今天被問到美方是否關切反萊豬公投時表示，美方的確有人對此表達高度關心，他們擔心美台間會發生兩件事，第一是經貿關係會倒退，第二是彼此間的信用若被打壞，台灣就不再是可信賴夥伴，這傷害是無法用金錢衡量的。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室等首長報告「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」，並備質詢。

民進黨立法委員王美惠詢問反萊豬公投，吳釗燮說，一個東西是否符合食安，可以用國際標準衡量，既然現在已經有國際標準，台灣就該接受，美國豬肉牛肉美國人吃都沒有問題，很多人在那邊吃沒問題，他兒子也吃、國民黨也很多人在美國吃過，現在還要設駐美代表處，在美國吃都沒問題，現在回來說有毒，這邏輯不通。

吳釗燮說，好朋友就是因為大家都講信用才變好朋友，推公投就像一台火車，它走很順利，結果有人在鐵軌上放石頭，火車就會翻車，「火車走好好的，為什麼要放石頭呢？」他說他要規勸「國民黨的朋友」不要再這樣，公投一旦過，受傷的會是台灣人民，我們不該接受這樣的作法。

吳釗燮說，美方的確有一些人對此表達高度關心，擔心美台關係會發生兩件事，一是經貿，TIFA（貿易暨投資架構協定）等會倒退，另外就是相處信用會被打壞，若被打壞台灣就不再是可信賴的夥伴，這傷害是無法用錢衡量的。

國民黨立委林奕華表示，美國是民主國家，相信美國會尊重台灣的公投結果，吳釗燮說，他接觸到的美國人都支持台灣民主，但他們無法相信竟然用公投來決定科學的事情；吳釗燮說，用公投決定科學不是民主而是民粹。

無黨籍立委林昶佐說，他在地方說明會常被問到我們為什麼要幫美國推銷豬肉，這跟我們加入國際組織有什麼關係。吳釗燮說，美國的確不是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）會員國，看來未來不會重新加入，但美國在國際經貿的影響力還是很大的，若我方告訴美國我們可以違反承諾，他相信美國和其他國家就會認為我國是不守信用的國家，這會間接影響CPTPP會員國。

國民黨立委溫玉霞質疑外交部的行政中立，吳釗燮說，行政中立和政務官無關，若政務官不能幫政策辯護，「不然當政務官幹嘛？」外交部對於公投結果會尊重民意，但這個公投不能通過。

公投

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