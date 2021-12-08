終結核四最後一戰 600貢寮居民連署盼脫離惡夢

公投倒數10天，民進黨立委賴品妤、洪申翰今上午和貢寮居民舉行記者會，公布「貢寮人寫給每一位台灣人的信」並獲逾600人連署響應。賴品妤表示，今年年底的重啟核四公投，是當地居民最後一戰，希望全台民眾同理東北角及貢寮居民的心情，幫助會受到核四影響的每個人脫離惡夢，終結核四。

賴品妤指出，反核四運動不是從核四廠興建才開始，核四議題從90年代開始在貢寮發酵，沒想到時過境遷30幾年，在地居民一定沒想到2021年居然還要在立法院開反核記者會。核四工程的混亂，監院多次糾正，施工過程連台電都不覺得核四是安全的，種種過程地方都看在眼裡。

賴品妤說，核電廠的主管機關原能會，到最後都沒有鬆口說核四是安全的，一般核電廠從許可執照到商轉，大概要花費6到8年，核四到現在已經20幾年都沒興建完成，何況是商轉，堪稱是核電界的爛尾樓，更不用說興建過程發現新斷層，以及日本311事件各國對核安規定修嚴等。

貢寮反核自救會長吳文通說，馬政府決定核四封存，以國民黨當時的情況，應有能力決定是否要續建核四，如果經過各種安全評估都可以，為何不啟用？經過7、8年封存，有比較安全嗎？當初他不敢決定的事，留給下一任政府決定，現在又支持重啟發電，這種不負責任的政治人物，講話有信用嗎？

吳文通說，貢寮人30多年來的抗爭、犧牲，希望這是最後一次，他要呼籲，全國有權決定是否興建核四廠的民眾，這次公投對台灣未來的發展十分關鍵，一旦發生核能事故，未來子孫可能受到更大危害，請大家一定要投出不同意票。

貢寮真理里里長趙瑞昌說，貢寮居民不是因核電廠蓋在自己家旁邊所以反對，是不願世代子孫承擔核災風險，一萬年只要發生一次，台灣就完蛋了；他也質疑，過去在貢寮選舉的民代都表態反核四，國民黨立委洪孟楷母親郭素春擔任立委期間，也表態反核；新北立委羅明才、林德福當初也都反核四。

洪申翰說，反核四運動在30、40年來起起伏伏，要不是地方長輩們一直堅持，替全台人民監督粗暴的核四怪獸工程，核四很可能早就運轉了，距離公投還剩十天，這幾個月來地方長輩都感到鬱悶，2000萬有投票權人，要一起決定貢寮的命運，朱立倫、擁核派講得天花亂墜，說核四多安全，為何沒有人主動聽聽在地的心聲？