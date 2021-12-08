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「支持民進黨投4個同意」 綠營怒了告徐尚賢妨害投票

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導
民進黨市議員擬參選人李庭慧（左二起）、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇今到高雄地檢署按鈴告發。記者張議晨/攝影
民進黨市議員擬參選人李庭慧（左二起）、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇今到高雄地檢署按鈴告發。記者張議晨/攝影

12月18日公民投票日在即，罷捷發起人徐尚賢昨天在鳳山街頭宣講，呼籲民進黨、國民黨支持者都投「四個同意」，民進黨民進黨高雄市議員擬參選人林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩，今在市議員林智鴻陪同下，到高雄地檢署提告，稱徐已違反公投法35條，盼檢方介入嚴查。

四項公投進入最後倒數階段，民進黨全體黨公職全台奔走，宣講「4個不同意」，但最近傳出民眾隨垃圾車放送「支持民進黨，4項公投就要投同意」的謠言，企圖誤導民眾投票意向。

昨天徐尚賢、杏仁哥與幾名支持者，在鳳山街頭宣講，「不分黨派，投下4個同意，支持民進黨投4個同意，支持國民黨也投下4個同意，如果沒有政黨傾向更好，大力投下4個同意。」

民進黨高雄市議員林智鴻，痛批此舉是「選舉奧步」，稱台灣若不好，哪些人最開心？當然就是這樣出奧步、造謠、存壞心的一群人；今林陪同有意參選下屆高雄市議員林志誠、黃雍琇、李庭慧及鄧巧佩等4人，到高雄地檢署按鈴告發，要求檢警介入嚴辦，譴責違法造謠的奧步。

林志誠指出，四大公投案攸關台灣這塊土地的永續發展，正反雙方應以理性思辨來論述、宣傳，但徐尚賢等人明明不是民進黨員，卻四處放送「支持民進黨，四項公投就要投同意」來誤導民眾，意圖混淆民進黨「四項不同意」的堅定立場，此種奧步已觸法且嚴重影響公投公平性，對此他要提出嚴正抗議。

對此，徐尚賢昨晚簡短回應，稱「支持民進黨的好朋友，當然可以投四項同意，為什麼不行？」公投跟黨派根本沒關係，愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？勇敢的台灣人自己做老大，自己做決定。

高市選委會表示，若干人士在民眾倒垃圾時在路邊宣傳公民投票，公民投票法雖未禁止從事公投宣傳，惟有關宣傳活動如有妨礙交通、製造噪音或內容涉不法等情況，仍有各該主管法令規範，有關言論既有傳播不實訊息疑慮，將會移請司法警察機關依權責處理。

市選委會提醒，公民投票是擴大民眾政治參與的民主制度，人民皆可對相關公投案表達意見，但有關言論仍不得涉及毀謗或不實，希望任何團體或個人都能共同守法。

公投

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