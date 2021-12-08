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公投倒數12天！ 珍愛藻礁啟動「文宣戰」：戳政府謊言

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
藻礁公投推動聯盟印製「藻礁・你問我答」1萬份手冊、5萬份摺頁。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟印製「藻礁・你問我答」1萬份手冊、5萬份摺頁。圖／藻礁公投推動聯盟提供

四大公投宣傳衝刺倒數12天，藻礁公投推動聯盟今起啟動「文宣戰」，批評政府挾帶大量行政資源，將公投搞成錯誤口號宣傳甚至謊話連篇，為了公布真相，特地印製「藻礁・你問我答」1萬份手冊、5萬份摺頁，請學者專家說明藻礁公投各項議題，鼓勵民眾傳閱分享，希望爭取更多支持。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，藻礁公投自6月23日發起、7月7日完成第一階段連署過關，12月16日進入第二階段連署，最後在3月18日送件70萬連署書，成為最高送件連署書的紀錄。相對於其他議題有政黨奧援，藻礁公投推動聯盟沒有充裕經費，在訊息傳遞部份相對拮据，但仍努力將相關資訊整理並完成印製1萬份手冊、5萬份摺頁，期待民眾也能像在連署期間一樣，自行下載資料並協助響應宣傳計畫。

環境律師張譽尹表示，政府挾帶大量行政資源，為了自己面子把公投搞成錯誤口號宣傳、藍綠對決、跳針重覆、甚至謊話連篇，藻礁公投推動聯盟因此公布清楚且有系統的內容，並且印製成冊上街發放。呼籲民眾接受正確資訊，協助發放或助印問答文宣，他們沒有5800萬元可以宣傳，但相信會有很多支持者的選票。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，歷經7千多年緩慢積累才逐漸形成的藻礁地景與生態系，一旦遭到破壞，就很難復原。而滿足能源需求，則有許多替代方案，無論是民間長期倡議的節約能源、發展選址適當的再生能源，或是台中港、永安港增設天然氣儲槽及海、陸管線擴增，或是民間提出的台北港、林口港等已開發港區地點替代方案等。

荒野保護協會推廣講師陳逸樺說，「藻礁・你問我答」手冊與摺頁內容是蒐集最多民眾有疑議的問題後，請教專業生態學者教授、律師專家等回應彙整統合而成文字內容，最後再由志工夥伴以淺顯易懂插圖的最終成品，過程中經歷數月的來回溝通協調修改，希望民眾互相傳閱，讓手冊與摺頁的效益最大化。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，珍愛藻礁是台灣第一個生態與開發相關的公投，在投票前該給予更多正確及詳細的資料，提供給公民作參考，才能真正落實公民投票的意義。

藻礁公投推動聯盟印製「藻礁・你問我答」1萬份手冊、5萬份摺頁。圖／藻礁公投推動聯盟提供
藻礁公投推動聯盟印製「藻礁・你問我答」1萬份手冊、5萬份摺頁。圖／藻礁公投推動聯盟提供

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