綠委推四個不同意貼紙 迎戰公投倒數10天

民進黨立委許智傑邀王美惠、邱志偉和賴惠員等人今同開「公投倒數10天！四個不同意、貼紙黏下去」記者會，希望在公投前10日的最後倒數時刻，以走入市場、街頭廣發標語貼紙的方式，邀請民眾一起加入宣傳「公投4個不同意，台灣更有力！」的行列。

許智傑自費印製了許多公投4個不同意貼紙，拿到貼紙後馬上黏在手機殼上，他說自己每天使用手機超過12小時，黏在手機殼上曝光度更高，而且讓周遭的人看了也有提醒12月18日記得出門投票的效果，甚至可以跟對於公投議題不熟悉的族群開啟對話，讓社會大眾對於公投議題有更多思辨和討論的機會。

王美惠表示，去年立法院制定豬肉萊克多巴胺含量標準後，回嘉義有位阿嬤痛罵他「金夭壽」，要讓孩子吃毒肉，讓人聽了相當心痛，事隔一年後，前遇到再遇到同一位阿嬤，阿嬤主動告訴自己，現在市場都還是台灣豬、餐廳也都有標示豬肉來源、豬價更沒有崩跌，和當初大家傳的都不一樣。證明政府在讓台灣邁向國際同時，也堅定守護住了民眾和豬農權益。

許智傑說，回顧2018年九合一大選，當時縣市長、議員、村里長選舉綁了十項公投案，加上選舉與公投各有一條投票動線，投開票所內等待領票、投票的民眾大排長龍，最後甚至發生投票所內這頭在投票、另一頭在開票的亂象，不只嚴重干擾民眾選舉權利，也造成選務人員負擔沉重。

賴惠員表示，核四廠花了15年興建、浪費超過3000億的預算，當年遲遲無法通過試運轉測試審核，馬政府就決定封存核四廠，如今核四廠建照過期、零件物料停產、興建廠商解散且燃料棒也已全數運回美國，核四廠要如何重啟？

邱志偉表示，南部民眾長期飽受空汙之苦，而興達電廠燃煤機組預計提早於2025年除役，為降低燃煤對環境的衝擊，解決空汙問題，我國減煤時程絕對不容延宕，政府的三接再外推方案已可達成「顧供電、減空污、顧藻礁」的三贏局面，請大家支持我國電力發展的重要建設。