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公投在哪投票 內政部：13日起開放線上查詢
12月18日全國性公民投票倒數10天，內政部今天表示，為利民眾查詢投票地點，內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到內政部戶政司全球資訊網的「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日，即可查詢，歡迎民眾多加利用。
內政部說明，各鄉（鎮、市、區）戶政事務所，已於今年8月8日完成110年全國性公民投票案投票權人名冊編造，投票權人戶籍所在地的鄉(鎮、市、區)公所，並於8月10日至12日完成投票權人資格公告閱覽事宜。
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